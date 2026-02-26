[공식] 장윤정, '네고왕' 새 MC 발탁 "전세대 아우르는 호감 아티스트"

기사입력 2026-02-26 08:03


[스포츠조선 김소희 기자]에이앤이코리아 달라스튜디오가 '네고왕'의 새로운 MC로 국민가수 장윤정을 발탁했다고 밝혔다.

'네고왕'은 유튜브를 대표하는 국민 웹예능으로 소비자들의 의견을 모아 기업 대표에게 직접 전달하는 '선팩폭 후네고' 콘셉트로 큰 사랑을 받아왔다. 황광희, 장영란, 딘딘, 슬리피, 홍현희, 김원훈 등 걸출한 MC들과 함께 누적 조회수 4.3억 뷰를 돌파했으며, 회차마다 화제성 및 기록적인 매출을 달성하며 독보적인 영향력을 입증해 왔다.

이번 시즌 새롭게 발탁된 장윤정은 특유의 친숙한 매력과 더불어, 상대를 쥐락펴락하는 노련한 입담과 카리스마로 역대급 네고를 선보일 것으로 기대된다. 특히 이번 시즌은 타겟을 전 세대로 대폭 확장할 예정이며, 장윤정은 국내를 넘어 해외 팬들까지 사로잡을 수 있는 남다른 스케일의 네고까지 시도하면서 소통과 즐거움의 가치를 전파할 전망이다.

에이앤이 코리아 관계자는 "장윤정은 전 세대를 아우르는 인지도와 호감도를 가진 유일무이한 아티스트"라며, "그녀가 가진 친근하면서도 카리스마 있는 '장회장'의 면모가 '네고왕'의 위상을 한 단계 더 높여줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

장윤정과 함께하는 새로운 '네고왕'은 오는 3월말 달라스튜디오 유튜브 채널을 통해 첫 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.