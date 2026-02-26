조이시티의 '프리스타일', 초코엔터와 협업한 신규 캐릭터 '안판' 공개

조이시티는 '프리스타일' 시리즈와 엔터테인먼트사 초코엔터테인먼트의 컬래버레이션을 진행하고, 신규 캐릭터 '안판'을 업데이트 했다고 26일 밝혔다.

이번 업데이트는 콘텐츠 추가를 넘어 조이시티와 초코엔터, 두 회사 간의 파트너십을 통한 브랜드 확장 및 IP 가치 제고를 위해 기획됐다. 양 사는 '3on3 프리스타일'을 시작으로 협업 범위를 지속적으로 넓혀갈 계획이다.

조이시티는 '3on3 프리스타일'에 태국 국적의 K팝 아이돌 캐릭터 '안판'을 선보이며, 초코엔터 소속 아티스트들의 음원 3곡(Gimme, ZZAN, On The Street)을 '프리스타일' 시리즈 인게임 BGM으로 수록했다.

'안판'은 지난 24일 데뷔한 ChoCo2의 멤버이자 5세대 K팝 아이돌로 실제 현실에서의 데뷔와 온라인게임 내 데뷔가 동시에 이뤄진다. 또 연습생 시절 농구공을 통해 얻은 예술적 영감을 바탕으로 데뷔 무대에 서게 된다는 서사를 담아 게임의 몰입도를 높였다.

컬래버레이셔을 기념, 콘서트장 테마의 전용 맵 미션을 수행하면 다양한 보상을 얻을 수 있으며, 전체 유저의 '안판' 누적 플레이 횟수에 따른 단계별 보상과 캐릭터 성장을 돕는 스펙업 이벤트가 마련된다.


