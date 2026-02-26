'월간남친' 지수 "새로운 도전, 변화에 대한 두려움 닮아..공감 느끼실 것"

26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 지수가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/
[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 '월간남친'에 대해 언급했다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
지수는 "대본을 처음 볼 때부터 가상현실이란 이야기가 먼 미래처럼 느껴지지 않고 어떻게 ㅐ보면 공감되는 부분도 많았고 미래라는 캐릭터도 저랑 나이대가 비슷한 핀구다 보니까 고민을 하거나 헤쳐나가는 모습들이 공감이 되는 것 같아서 이 작품을 선택했다"고 했다.
지수는 또 자신이 연기하는 서미래에 대해 "전에 사랑에 실패를 하고 상처를 받은 후에 일에 집중해서 현생을 살고 있는 '프로 현생러' 같은 캐릭터다. 자기 시간을 소중히 여기면서 집에서 워라벨을 챙기며 살다가 가상현실에서 많은 걸 배우고 성장을 해나가는 입체적 인물이라 생각한다"고 말했다.
또 "성격적으로도 집에 있는 걸 좋아하는 모습들이 저랑 닮았다고 생각했다. 아무래도 제 나이대 분들이 많이 고민하는 새로운 도전이나 변화에 대한 두려움도 갖고 있는 캐릭터라 생각해서 많은 분들이 미래를 보면서 저와 같은 공감을 느끼실 것 같다"고 했다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.