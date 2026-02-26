'월간남친' 서인국 "내 캐릭터도 매력적"

|
|26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 서인국이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 서인국이 '월간남친' 출연 이유를 밝혔다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
서인국은 "세계관이 너무 흥미로웠다. 가상현실 세계로 들어간다는 것 자체가 흥미로웠고 그 안에서 볼 수 없는, 현실세계에서 볼 수 없는 배경과 수많은 CG 작업, 그리고 그 안에 테마에 맞는 캐릭터와 이어져나가는 스토리가 매력적이었다. 서미래라는 캐릭터가 가상현실과 현실세계를 왔다갔다 하면서 겪는 감정의 변화와 끌고가는 스토리가 매력적이었고, 제 캐릭터도 매력적이라 선택하게 됐다"고 말했다.
서인국은 "무뚝뚝함 안에 섬세함을 가지고 있다. 감정표현이 서툴다 보니 서미래를 만나 어떻게 변화할지 궁금증을 자아낸다"고 말했다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.
'월간남친'은 오는 6일 오후 5시 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com
