정지선·'중식마녀' 이문정 "국제대회 금상받아도 투명인간 취금" ""웍 잡기까지 10년 걸려"(옥문아들)

기사입력 2026-02-26 11:36


[스포츠조선 고재완 기자] 정지선 셰프와 이문정 셰프가 중식계 여성 셰프로서 겪었던 고충을 털어놓는다.

26일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 '중식 여왕' 정지선 셰프와 '흑백요리사2'에서 '중식 마녀'로 강렬한 인상을 남긴 이문정 셰프가 출연한다.

이날 방송에서 정지선 셰프는 보수적인 중식계에 입문해, 여성 셰프로서 겪었던 차별을 고백해 이목을 끈다. "국제 요리대회에서 금상을 수상하고 와도 주방에선 투명인간 취급당했다"라고 털어놓은 정지선 셰프는 주방에 들어가기조차 힘들었던 과거를 회상했다. "주방에 아예 못 들어오게 하기도 하고, 불판엔 올라가지도 못하게 했다."라며 청소할 때조차 불판에 갈 수 없었던 서러운 과거를 밝힌 것.


25년 동안 국내 5성급 호텔 식당에서 근무한 이문정 셰프 역시 "호텔 중식당에 여성 셰프는 전무하다, 한 명 있을까 말까 한 수준이다"라며 중식 요리의 핵심인 '웍'을 잡기까지 무려 10년이라는 긴 시간이 필요했다고 털어 놓아 옥탑방 MC들을 놀라게 했다.

이어 두 셰프는 만삭의 몸에도 주방을 떠나지 못했던 사연을 공개해 안타까움을 자아냈다. "임신 6개월 차까지 임신 사실을 숨기고 요리 대회에 참가했다"라고 밝힌 정지선 셰프는 "출산 전날까지 주방에서 일했다"라고 털어놓았다. 이문정 셰프 역시 초반에 임신 사실을 숨기고, 출산 한 달 전까지 주방에서 일했다"라고 밝혔는데. 두 셰프가 임신 사실을 숨긴 채 치열하게 주방을 지켜야만 했던 이유는 무엇일지, 방송에서 확인할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.