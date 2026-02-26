'월간남친' 지수 "옹성우와 기내 데이트..가장 특별"

26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 지수가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/
[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 옹성우와의 데이트를 꼽았다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
'월간남친'에는 서강준, 이수혁, 옹성우, 이재욱, 이현욱, 김영대, 박재범, 이상이 등 설렘을 자극하는 남친 라인업이 등장한다. 지수는 "정말 가상현실을 체험해보는 것처럼 그때그때 제 직업까지 달라지다 보니까 상황에 몰입되고 빠져들었던 것 같다"며 가장 기억에 남는 남자친구로는 옹성우를 꼽으며 "아무래도 제가 승무워이 됐었는데 비행기 안에서 사건이 터지는데 그게 현실에서는 일어날 수 없다 보니까 비현실적인 것까지 즐길 수 있는 디바이스가 있으면 어떨까 하고 몰입이 된 것 같다"고 말했다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.