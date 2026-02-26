아이브 리즈, 뷰티브랜드 토니모리 新 얼굴…글로벌 모델 발탁 [고재완의 K-ShowBIZ]
[고재완의 K-ShowBIZ] 아이브(IVE) 리즈가 토니모리의 새 얼굴이 됐다.
글로벌 뷰티 브랜드 토니모리는 26일 아이브 리즈를 새로운 브랜드의 글로벌 모델로 발탁했다.
공개된 사진 속 리즈는 연보라 톤 배경 앞에서 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하며 단번에 시선을 사로잡았다. 뚜렷한 이목구비와 어우러진 도회적인 분위기가 리즈 특유의 트렌디한 무드를 자아내며 성숙한 매력을 더했다.
아이브의 멤버로 활동 중인 리즈는 탄탄한 라이브 실력과 독보적인 음색, 트렌디한 비주얼을 겸비한 아티스트로 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있다. 무대 위 카리스마와 일상 속 친근한 매력을 동시에 지닌 리즈가 토니모리와 어떤 시너지를 보여줄지 기대가 모인다.
특히 리즈는 전날 패션 브랜드 앰배서더 발탁 소식에 이어 뷰티 브랜드 모델로도 선정되며 광고계 블루칩으로 떠오르고 있다. 아이브 활동을 통해 글로벌 인지도를 넓혀온 리즈는 팀 활동과 함께 개인 행보에서도 존재감을 넓혀가며 'MZ 워너비 아이콘'으로서의 입지를 다지고 있다.
토니모리는 "리즈가 지닌 트렌디하고 세련된 이미지가 브랜드와 잘 매칭될 것으로 기대한다"라며 "20주년을 맞아 리즈와 함께 토니모리의 새로운 매력을 선보이며 긍정적인 시너지를 만들어 나가겠다"라고 전했다.
한편, 리즈가 속한 아이브는 지난 23일 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'의 타이틀곡 '블랙홀(BLACKHOLE)'로 컴백했다. 정규 2집은 발매 직후 국내 주요 음원 차트 1위를 석권하며 '퍼펙트 올킬(PAK)'을 기록했다. 이는 아이브 통산 여섯 번째 퍼펙트 올킬이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.