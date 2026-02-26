'월간남친' 서인국 "주인공 분량 적다고? 엄청난 반전 있어"

26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 서인국이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 서인국이 '분량 부족' 이슈에 대해 언급했다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
서인국은 "경남이란 캐릭터는 굉장히 무뚝뚝하다 보니 일로만 존재감을 펼치는 친구다. 경남이가 마음을 표현하는 순간부터가 진짜인 박경남의 모습이 나온다. 누군가를 기다리거나 혼자 아파하거나 성장해서 용기를 내거나 이런 모습들이 초반보다 중반부부터 확연하게 나온다. 엄청난 반전이 있다"며 "경남의 치트키는 '찐고구마' 같은 매력이 있다. 나쁜 의미가 아니라 푹 쪄서 오는 달콤함이 있다. 계속 생각이 난다. 사골로 할걸 그랬다"고 말해 웃음을 자아냈다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.