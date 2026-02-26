'월간남친' 지수, 연기력 논란에 답했다.."이번엔 '착붙' 캐릭터 만나"

기사입력 2026-02-26 11:48


'월간남친' 지수, 연기력 논란에 답했다.."이번엔 '착붙' 캐릭터 만나…
26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 지수가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/

[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 연기력 지적에 대해 언급했다.

넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.

지수는 "아무래도 다양한 역할을 작품마다 하게 되니까 이번에도 더 좋은 못브을 보여드릴 수 있게 감독님과도 많이 만나서 얘기하고, 저랑 같은 나이대의 캐릭터를 연기하다 뵈까 조금 더 저랑 맞는 옷처럼 할 수 있는 방법이 없을까 고민했던 것 같다. 착붙는 캐릭터를 잘 만났다고 많이 얘기해주시면 좋겠다.

김정식 감독은 "진짜 열심히 노력했다고 생각하고 여러 캐릭터를 잘 준비했다고 본다. 미래가 성장하는 모습도 볼 수 있지만, 지수가 성장하는 모습을 보실 수 있을 것 같다. 재능을 노력이 이긴다는 것을 꼭 보실 수 있을 것"이라고 말했다.

'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.

'월간남친'은 오는 6일 오후 5시 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.