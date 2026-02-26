'월간남친' 지수, 연기력 논란에 답했다.."이번엔 '착붙' 캐릭터 만나…

26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 지수가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/
[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 연기력 지적에 대해 언급했다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
지수는 "아무래도 다양한 역할을 작품마다 하게 되니까 이번에도 더 좋은 못브을 보여드릴 수 있게 감독님과도 많이 만나서 얘기하고, 저랑 같은 나이대의 캐릭터를 연기하다 뵈까 조금 더 저랑 맞는 옷처럼 할 수 있는 방법이 없을까 고민했던 것 같다. 착붙는 캐릭터를 잘 만났다고 많이 얘기해주시면 좋겠다.
김정식 감독은 "진짜 열심히 노력했다고 생각하고 여러 캐릭터를 잘 준비했다고 본다. 미래가 성장하는 모습도 볼 수 있지만, 지수가 성장하는 모습을 보실 수 있을 것 같다. 재능을 노력이 이긴다는 것을 꼭 보실 수 있을 것"이라고 말했다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.