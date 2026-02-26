'월간남친' 지수 "의상만 250벌, 이렇게 많은 옷 입어본 적 있나"

26일 JW메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 오리지널 시리즈 '월간남친'의 제작발표회. 지수가 포토타임을 갖고 있다. 동대문=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.26/
[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 '월간남친'의 관전포인트로 의상을 꼽았다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
지수는 "옷을 250벌을 입었다. 이렇게 많은 옷을 입어본 적이 있나 싶을 정도로 다양한 테마와 모습들이 있기에 다양한 재미가 있을 것 같다. 잘 즐겨주시면 재미있게 봐주실 수 있을 것 같다"고 말했다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.