'월간남친' 지수 "로코 여신? 원해"

[스포츠조선 문지연 기자] 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 로코에 도전한 소감을 밝혔다.
넷플릭스는 26일 오전 서울 종로구의 한 호텔에서 새 오리지널 시리즈 '월간남친'(남궁도영 극본, 김정식 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 지수, 서인국, 김정식 감독이 참석했다.
지수는 "첫 로코이자 현대극을 해보게 돼서 대본을 보면서 미래가 저랑 같은 나이대다 보니까 확실히 공감가는 것도 많고 재미있는 부분도 많아서 같이 고민하고 공감하면서 인물을 만들 수 있어서 재미있었고, 인국 오빠는 로맨스를 많이 해보셨으니 열심히 한 번 해봤다"며 "로코 여신? 원한다"고 말했다.
'월간남친'은 현실 생활에 지친 웹툰 PD 미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마. 지수는 '월간남친' 서비스를 즐기는 서미래를, 서인국은 미래의 회사생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분해 케미스트리를 만드어낸다. 여기에 '술꾼도시여자들', '손해보기 싫어서'를 연출했던 김정식 감독이 연출을 맡았다.
'월간남친'은 오는 6일 오후 5시 공개된다.
