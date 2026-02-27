'6기 영철♥' 영숙, 갑상선암 수술 앞두고 불안 "전이 확인 중, 잠도 안 와"

기사입력 2026-02-27 07:53


'6기 영철♥' 영숙, 갑상선암 수술 앞두고 불안 "전이 확인 중, 잠도…

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 6기 영숙이 갑상선암 수술을 앞두고 복잡한 심경을 전했다.

27일 새벽 영숙은 "우리 집 사람들 다 자는데 나는 잠이 안 온다.. 걱정이 오조오만개"라며 무거운 심경을 전했다.

최근 영숙은 "1월에 갑상선암 진단을 받고 현재 병원에서 여러 차례 조직 검사를 진행 중이고, 전이 여부를 최종 확인하고 있다. 수술을 앞둔 상태"라며 갑상선암 투병 사실을 고백한 바 있다.


'6기 영철♥' 영숙, 갑상선암 수술 앞두고 불안 "전이 확인 중, 잠도…
또 목, 쇄골 쪽에 주사를 맞은 사진도 공개, "진짜 너무 아프다. 기도 쪽은 진짜 여려번 해봤지만 제일 아프다. 제발 전이 안 됐길"이라며 간절하게 바랐다.

한편 영숙은 지난 2022년 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 6기 출연자로 같은 기수 영철과 실제 연인으로 발전, 그해 결혼했다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 가사도우미 없이 21억 집 홀로 관리 "로봇청소기도 없어"

2.

‘임신 17주’ 김지영, 벌써 10kg↑ 다리까지 퉁퉁..D라인 공개 ‘만삭 걱정’

3.

'시험관 시작' 김준호♥김지민, 12월 출산 기대...2세 태명 공개 "냉이·달래"

4.

"화장실서 혼자 밥먹어" 레드벨벳 웬디, 학창 시절 인종차별 고백

5.

이동국, 자식 농사 대박났네...14세 딸 설아, 아이돌 비주얼로 폭풍성장

스포츠 많이본뉴스
1.

김연경 없이도 봄배구 코앞까지…"요시하라 매직? 글쎄요" [인천포커스]

2.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

3.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

4.

"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버십 변화줬다

5.

후훗, '그건 일상적인 플레이'입니다만? → '호수비 화제' 박찬호, 느긋한 반응 눈길 "제가 뭐 캐리하는 선수는 물론 아니죠. 하지만!" [미야자키 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.