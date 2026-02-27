"비주얼만큼 빛나는 인성"…조인성, 사비 대관 '휴민트' 특별 상영 진행

기사입력 2026-02-27 09:41


"비주얼만큼 빛나는 인성"…조인성, 사비 대관 '휴민트' 특별 상영 진행
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조인성이 영화 '휴민트'를 통해 다시 한 번 남다른 팬 사랑과 선한 영향력을 입증했다.

조인성은 지난 21일 공식 팬클럽 '인성군자' 회원들을 위한 영화 '휴민트'(감독 류승완) 특별 상영 이벤트를 진행했다. 이번 행사는 조인성이 직접 사비로 상영관을 대관해 팬들을 초대하는 자리로, 오랜 시간 변함없는 응원을 보내준 팬들에게 감사의 마음을 전하고자 마련됐다.

그동안 조인성은 작품 개봉 때마다 사비로 상영관을 대관해 팬들을 초대하는 특별한 이벤트를 이어왔다. 이는 단발성 행사가 아닌, 새 작품이 개봉할 때마다 늘 팬들을 초대해 온 그의 변함없는 행보이기에 더욱 의미가 깊다. 늘 아낌없는 사랑을 보내주는 공식팬클럽 '인성군자' 를 향한 조인성의 묵직한 진심을 다시 한번 엿볼 수 있는 대목이기도 하다.

이날 상영관에는 조인성을 비롯한 '휴민트' 출연 배우들 및 감독이 직접 팬들에게 인사를 전하며, 팬들을 향한 진심어린 소통으로 훈훈함을 더했다.

특히 이번 행사에는 공식 팬클럽 회원들과 더불어 보육원 청소년과 사회복지사도 초청돼 의미를 더했다. 팬들과의 특별한 만남을 넘어, 문화생활의 기회가 상대적으로 적은 이들에게도 극장에서 작품의 진한 감동을 고스란히 경험할 수 있도록 세심하게 마음을 쓴 조인성의 따뜻한 배려가 돋보이는 지점이다.

조인성의 이러한 선행은 앞서 영화 '밀수' 개봉 당시에도 화제가 된 바 있다. 당시 최초 시사회에 희귀질환 및 지체장애 청소년들과 가족, 보육원 청소년 등 30여 명을 직접 초대해 뜻깊은 선행을 이어갔다. 특히 거동이 불편해 휠체어를 타야 하는 환우들을 위해 관람과 이동이 가장 편안한 앞자리로 배려하는 등 세심한 마음 씀씀이가 알려져 훈훈함을 배가시켰다. 이에 희귀난치성질환 연합회 측은 "투병으로 문화생활이 어려운 환우 가족들에게 소중한 경험이었다"라며 진심 어린 감사를 전한 바 있다.

조인성은 그간 꾸준한 나눔과 선행으로도 깊은 울림을 전해왔다. 지난 2018년 탄자니아 빈곤 지역 학교 완공을 비롯해 소아희귀질환 치료비 후원 바자회 참석 등 진정성 있는 행보를 이어온 그는, 이번 '휴민트' 상영 이벤트에서도 팬 사랑과 사회적 가치를 함께 실천한 것.

이 같은 행보는 최근 흥행 순항 중인 영화 '휴민트'의 의미와도 맞닿아 있다. 조인성이 차가운 첩보 액션에 뜨거운 인류애를 불어넣는 압도적인 열연으로 극의 중심을 이끈 가운데, 이번 초청 행사 역시 작품이 전하는 메시지를 현실로 확장한 뜻깊은 자리로 주목받았다.


지난 11일 개봉한 영화 '휴민트'에서 조인성은 극 중 국정원 블랙요원 조 과 역을 맡아 극의 긴장감과 서사의 중심축을 단단히 책임지는 압도적인 열연으로 '국보급 배우'로서의 존재감을 또다시 입증했다. 특히 조인성은 '휴민트'에서 첩보 액션의 장르적 쾌감은 물론, 인류애라는 묵직한 감정선을 설득력 있게 그려내며 작품의 결을 한층 깊게 만들었다. 총기 액션과 맨손 격투를 오가는 강도 높은 액션 시퀀스에서도 인물을 구해야만 하는 조 과장의 심리를 입체적으로 담아내며, 화려함을 넘어 감정이 살아 있는 액션으로 호평을 얻고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유키스 동호 전처 "멤버와 성매매→子도 시킨다고" 충격 주장...카톡까지 공개

2.

최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"

3.

임주환, 공백기에 물류센터 알바 목격담 속출 "진짜 열심히 일하다 가"

4.

타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

5.

김종국, 메시와 동급이라니...억만장자가 개인 동물원 초대 "영광이다" ('짐종국')

연예 많이본뉴스
1.

유키스 동호 전처 "멤버와 성매매→子도 시킨다고" 충격 주장...카톡까지 공개

2.

최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"

3.

임주환, 공백기에 물류센터 알바 목격담 속출 "진짜 열심히 일하다 가"

4.

타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

5.

김종국, 메시와 동급이라니...억만장자가 개인 동물원 초대 "영광이다" ('짐종국')

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인 배신감 폭발! '벤치 또 벤치' 인내심 시험하나…답은 AT 마드리드 이적→PSG의 재계약 요구 경계해야

2.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

3.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

4.

"4등 5등 하지 말랬더니 9등을 했습니다" → 박찬호 이미 KIA 시절 대공감 "100% 당연한 거죠. 진짜 9등은 더더욱 하면 안 되는 것"

5.

7년의 기다림 '문거양', 드디어 터지나, 대표팀 4번 눈 앞에서 펼쳐진 '킬러'의 무력시위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.