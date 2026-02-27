'싱글대디' 이태성, 폭풍 성장 子 근황 "중3인데 186cm...가족 중 제일 커"

기사입력 2026-02-27 09:45


'싱글대디' 이태성, 폭풍 성장 子 근황 "중3인데 186cm...가족 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이태성이 아들 한승 군의 근황을 전했다.

27일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '행복한 금요일 쌍쌍파티'에는 이태성이 동생인 가수 성유빈과 함께 출연했다.

이날 성유빈은 형 이태성에 대해 "운동도 잘하고 어렸을 때부터 키가 엄청 컸다. 지금 키가 거의 중학교 때 키"라며 "든든한 형 덕분에 학교생활을 편하게 했다"고 자랑했다.

이에 이태성은 "동생은 중학교 때부터 음악을 독학으로 했다. 피아노, 기타, 드럼 등을 독학으로 해서 연주하고 작사, 작곡도 다 하는 싱어송라이터"라며 흐뭇한 마음을 드러냈다.

배우 활동과 함께 현대미술 작가로도 활동 중인 이태성은 "지난해 중국에서 개인전을 열었고, 공교롭게도 오늘 서울에서 2년 만에 개인전을 오픈한다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.


'싱글대디' 이태성, 폭풍 성장 子 근황 "중3인데 186cm...가족 …
또한 '싱글대디'인 이태성은 아들 한승 군의 근황을 공개하기도 했다. 그는 과거 아들과 함께 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 친구 같은 부자의 일상을 공개해 화제를 모은 바 있다.

이태성은 "아들이 키가 나보다 더 크다. 중3인데 키가 186cm이다. 가족 중에서 키가 제일 커서 우리가 다 올려다본다"고 말했다. 성유빈 역시 "볼 때마다 커져 있어서 놀란다. 어느 날은 나보다 훨씬 큰 거 보고 조카가 진짜 많이 컸다고 느꼈다"고 전했다.

이에 이태성은 "어깨동무를 하면 우리가 작아진다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유키스 동호 전처 "멤버와 성매매→子도 시킨다고" 충격 주장...카톡까지 공개

2.

최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"

3.

임주환, 공백기에 물류센터 알바 목격담 속출 "진짜 열심히 일하다 가"

4.

타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

5.

김종국, 메시와 동급이라니...억만장자가 개인 동물원 초대 "영광이다" ('짐종국')

연예 많이본뉴스
1.

유키스 동호 전처 "멤버와 성매매→子도 시킨다고" 충격 주장...카톡까지 공개

2.

최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"

3.

임주환, 공백기에 물류센터 알바 목격담 속출 "진짜 열심히 일하다 가"

4.

타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

5.

김종국, 메시와 동급이라니...억만장자가 개인 동물원 초대 "영광이다" ('짐종국')

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인 배신감 폭발! '벤치 또 벤치' 인내심 시험하나…답은 AT 마드리드 이적→PSG의 재계약 요구 경계해야

2.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

3.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

4.

"4등 5등 하지 말랬더니 9등을 했습니다" → 박찬호 이미 KIA 시절 대공감 "100% 당연한 거죠. 진짜 9등은 더더욱 하면 안 되는 것"

5.

7년의 기다림 '문거양', 드디어 터지나, 대표팀 4번 눈 앞에서 펼쳐진 '킬러'의 무력시위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.