'싱글대디' 이태성, 폭풍 성장 子 근황 "중3인데 186cm...가족 중 제일 커"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이태성이 아들 한승 군의 근황을 전했다.
27일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '행복한 금요일 쌍쌍파티'에는 이태성이 동생인 가수 성유빈과 함께 출연했다.
이날 성유빈은 형 이태성에 대해 "운동도 잘하고 어렸을 때부터 키가 엄청 컸다. 지금 키가 거의 중학교 때 키"라며 "든든한 형 덕분에 학교생활을 편하게 했다"고 자랑했다.
이에 이태성은 "동생은 중학교 때부터 음악을 독학으로 했다. 피아노, 기타, 드럼 등을 독학으로 해서 연주하고 작사, 작곡도 다 하는 싱어송라이터"라며 흐뭇한 마음을 드러냈다.
배우 활동과 함께 현대미술 작가로도 활동 중인 이태성은 "지난해 중국에서 개인전을 열었고, 공교롭게도 오늘 서울에서 2년 만에 개인전을 오픈한다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
또한 '싱글대디'인 이태성은 아들 한승 군의 근황을 공개하기도 했다. 그는 과거 아들과 함께 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 친구 같은 부자의 일상을 공개해 화제를 모은 바 있다.
이태성은 "아들이 키가 나보다 더 크다. 중3인데 키가 186cm이다. 가족 중에서 키가 제일 커서 우리가 다 올려다본다"고 말했다. 성유빈 역시 "볼 때마다 커져 있어서 놀란다. 어느 날은 나보다 훨씬 큰 거 보고 조카가 진짜 많이 컸다고 느꼈다"고 전했다.
이에 이태성은 "어깨동무를 하면 우리가 작아진다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
