박보검, 손가락 부상 이어 더 큰 위기..'보검 매직컬' 최초 커트 중단 사태

기사입력 2026-02-27 09:50


박보검, 손가락 부상 이어 더 큰 위기..'보검 매직컬' 최초 커트 중단…

[스포츠조선 문지연 기자] '보검 매직컬' 새싹 이발사 박보검에게 역대급 위기가 닥친다.

20일 방송된 tvN '보검 매직컬' 4회 시청률이 전국 가구 평균 3.4%, 최고 4.6%, 수도권 가구 평균 3.5%, 최고 4.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 달성하는 쾌거를 이뤘다. 또한 지난 24일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 2월 3주 차 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 부문에서 박보검이 2위를 차지했고, TV-OTT 비드라마 부문 7위에는 '보검 매직컬'이 이름을 올리며 시청률과 화제성을 다 잡은 대세 예능 프로그램의 위엄을 보여주고 있다.

이처럼 뜨거운 열기 속에 방송될 오늘(27일) 5회에서는 이발소 오픈 이래 처음으로 손님이 커트 중단을 요구하는 비상사태가 발생한다. 완벽한 스타일을 위해 공을 들이는 박보검의 꼼꼼한 시술에 4살 꼬마 손님의 인내심이 한계에 도달한 것. 과연 박보검이 이 난관을 어떻게 헤쳐나갈지 궁금증이 치솟고 있다.

그런가 하면 이발소 삼형제와 알바생으로 땀 흘려 일한 박해준, 최대훈은 다 함께 저녁 식사를 하며 고단했던 하루를 마무리한다. 특히 박해준은 삼 형제가 먹고 싶어 했던 수육과 소고기뭇국을 직접 준비하며 특급 알바생에 이어 든든한 맏형의 면모를 아낌없이 보여줄 예정으로, 저녁 식사 자리에서 오가는 이들의 진솔하고 유쾌한 대화는 본 방송의 또 하나의 관전 포인트가 될 전망이다.

영업 4일 차를 맞이한 박보검, 이상이, 곽동연은 단축 영업의 부푼 꿈을 꾼다. 그러나 이발소 소문을 듣고 이른 시간부터 찾아온 여섯 명의 부녀회 손님들로 인해 분주해진다. 오픈런 손님들의 대거 등장으로 영업 시작과 동시에 박보검은 네 명의 드라이를, 이상이는 두 명의 네일 케어를 해야 한다고.

한꺼번에 몰린 시술에 대처할 삼 형제의 해결 방안이 호기심을 자극하는 가운데 시술 도중 박보검의 눈시울이 붉어진다고 해 무슨 일이 벌어진 것일지 본방송 시청 욕구를 상승시키고 있다.

또한 묵직한 카리스마로 박보검을 긴장케 한 노인 회장님의 등장과 예고 없이 쏟아진 일거리 미션까지 더해지며 한 치 앞도 예상치 못하는 이발소 영업기가 펼쳐진다. 과연 역대급 고비들을 넘기고 박보검, 이상이, 곽동연이 그토록 바라던 단축 영업의 꿈을 이룰 수 있을지 27일 오후 8시 35분에 방송될 tvN '보검 매직컬'에서 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유키스 동호 전처 "멤버와 성매매→子도 시킨다고" 충격 주장...카톡까지 공개

2.

최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"

3.

임주환, 공백기에 물류센터 알바 목격담 속출 "진짜 열심히 일하다 가"

4.

타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

5.

김종국, 메시와 동급이라니...억만장자가 개인 동물원 초대 "영광이다" ('짐종국')

연예 많이본뉴스
1.

유키스 동호 전처 "멤버와 성매매→子도 시킨다고" 충격 주장...카톡까지 공개

2.

최준희 예비신랑, 회사원 아니었다…"무슨 일 하는지 지인들도 몰라"

3.

임주환, 공백기에 물류센터 알바 목격담 속출 "진짜 열심히 일하다 가"

4.

타블로·하동균, 새벽 만취 상태서 백지영 집 난입 "쳐들어가 거실서 잤다"

5.

김종국, 메시와 동급이라니...억만장자가 개인 동물원 초대 "영광이다" ('짐종국')

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인 배신감 폭발! '벤치 또 벤치' 인내심 시험하나…답은 AT 마드리드 이적→PSG의 재계약 요구 경계해야

2.

김민재 희소식 미쳤다! '오현규의 베식타시' 이적 현실화…세계적 관심 폭증→첼시+AC 밀란도 영입 노린다

3.

"오타니·저지와 붙고 싶다" 아니 변화구가 언제 저렇게… 16년 대선배 사인 거절한 '괴물신예' 파이어볼러가 꾸는 꿈

4.

"4등 5등 하지 말랬더니 9등을 했습니다" → 박찬호 이미 KIA 시절 대공감 "100% 당연한 거죠. 진짜 9등은 더더욱 하면 안 되는 것"

5.

7년의 기다림 '문거양', 드디어 터지나, 대표팀 4번 눈 앞에서 펼쳐진 '킬러'의 무력시위

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.