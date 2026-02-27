태진아, 호소력 짙은 목소리로 빚은 '가시여인아'…진한 여운 남겼다

기사입력 2026-02-27 10:57


[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 태진아가 또한 감성 무대로 안방 시청자들에게 감동을 안겼다.

태진아는 26일 방송된 MBC ON '트롯챔피언'에 출연해 신곡 '가시여인아' 무대를 선사했다. 두 팔을 벌리는 동작으로 '가시여인아'의 분위기를 잡아간 태진아는 호소력 짙은 목소리로 '가시여인아'에 몰입한 채 떠나간 여인에 대한 그리움을 토로했다. 이에 무대가 끝난 뒤에도 '가시여인아'가 입가에 계속 남는 깊은 여운을 선사했다.

이날 태진아의 무대 의상도 시청자들의 눈길을 모았다. 평소 원색 의상을 즐겨 입는 태진아는 이날 핫핑크 슈트에 화이트 스카프로 포인트를 준 스타일링으로 무대에 올랐다. 이번 '가시여인아' 활동에서 스카프 패션으로 주목받는 태진아의 패션감각이 무대에 신선함을 배가시켜준다는 평가를 받고 있다.

'가시여인아'는 지난해 12월 발표된 태진아 신곡으로, 남기연 작곡가의 정통 트로트 선율과 한시윤 작사가의 서정적인 언어가 만난 정통 성인가요다. 떠나간 사람을 '가시여인'이라는 상징적인 이미지로 표현해 이별 후에도 지워지지 않는 사랑의 잔상을 담아내고 있다.

태진아는 다양한 방송 프로그램에 출연해 '가시여인아'로 활발한 활동을 이어가고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

