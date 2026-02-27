'인맥부자' 임하룡, 차승원과 무려 '28년 절친'…"회갑잔치가 시작"

기사입력 2026-02-27 13:03


'인맥부자' 임하룡, 차승원과 무려 '28년 절친'…"회갑잔치가 시작"

[스포츠조선 이지현 기자] "연락처만 13,000명!"

임하룡이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연, 휴대폰 속 연락처만 13,000명에 육박하는 '연예계 대표 인맥 부자'임을 증명한다.

MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. '김주하의 데이앤나잇'의 메인 MC 김주하는 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템 라코이가 발표한 2월 3주 차(2026.02.16.~2026.02.22.) 인터넷 반응 여자 예능 출연자 2위를 기록, 물오른 예능감을 입증하고 있다.

오는 28일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 14회에서는 '연예계 마당발'로 소문난 임하룡이 출격해 광활한 인맥으로 생긴 관련한 다양한 에피소드를 풀어놓는다. 임하룡이 '김주하의 데이앤나잇'에 출연했던 김동건, 조영남, 최백호, 정가은, 김광규 등 거의 모든 게스트들과 친분이 있다고 밝혀 놀라움을 자아낸 것. 특히 임하룡은 3회 게스트이자 돌돌싱인 조영남으로부터 "어떻게 한 여자랑 이렇게 오래 살 수가 있냐?"라는 매콤한 개그를 들었던 사연을 털어놔 폭소를 이끈다.

또한 개인 유튜브 섭외도 직접 한다고 전한 임하룡은 자신의 유튜브 방송 1회 게스트로 출연했던 차승원과 1998년 드라마 '천사의 키스' 이후 28년이 넘는 시간 동안 쌓아온 인연을 전해 모두를 놀라게 한다. 임하룡이 차승원과 절친이 된, 차승원의 어머니 회갑 잔치와 관련 사연이 궁금증을 자아낸다. 또한 '유행어 대가'로 정평 난 임하룡이 '유행어 자판기'로 주가를 달리고 있는 허경환의 유행어에 푹 빠졌던 일화를 밝혀 기대감을 높인다.

특히 젊은 시절 '연예계 대표 노안'으로 꼽혔던 임하룡은 9살 연하 미모의 아내와의 러브스토리를 전해 사랑꾼 면모를 뽐낸다. 어려운 형편 탓에 아들이 4살이 돼서야 결혼식을 올렸다고 한 임하룡이 노안인 탓에 사람들이 자신을 아내의 큰오빠로 착각했다며 "아내에게 온 쪽지를 대신 받았다"라고 털어놓은 것. "결혼식 때 아내가 예뻐서 다들 놀랐다"라며 아내의 미모를 칭찬한 임하룡의 러브스토리에 귀추가 주목된다.

그런가하면 1988년 베스트 드레서로 꼽히기도 했던 임하룡은 "출연료가 25만 원이던 시절, 주에 50만 원을 의상비에 투자했다"라며 남다른 패션 철학도 전한다. 게다가 임하룡은 조용필도 주목한 소문난 패션 센스로 옷 가게까지 창업했던 일과 "옷 가게 첫 번째 손님이 '서태지와 아이들'이었다"라고 고백해 현장을 발칵 뒤집는다. 옷가게와 얽힌 임하룡의 사연은 무엇일지 호기심을 일으킨다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

4.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

연예 많이본뉴스
1.

“너만 보면 설레” 유부남 프로 골퍼, 수강 중단 통보에 강제 목키스·폭행 (사건반장)

2.

임주환, 물류센터 일용직 사실이었다..소속사 “근무 경험 맞다” [공식]

3.

성시경, '수억횡령' 매니저 가고 '일잘러' 日매니저 왔다…열도 방송 진출 '척척'

4.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

5.

최정윤, 재혼 후 달라진 삶.."父 부재 느끼던 딸 성격도 밝아져"

스포츠 많이본뉴스
1.

"K리그 뛰면 국대 발탁 어렵다" 솔직 발언 린가드 깜짝 선택, EPL 실패 후 브라질 혹은 손흥민 있는 MLS..."이번 주 최종 결정"

2.

신들린 김혜성! 117m 홈런 폭발, 4G 연속 안타 0.467 "너무 잘해" 로버츠, 개막 로스터 사실상 확정

3.

"솔직히 저런거 처음 봤다" 다저스 감독, 사사키한테 대실망+극대노! → '하던거나 똑바로 해라' 언론 통해 일침

4.

'박지성+에브라+테베스' 퍼거슨이 인정한 맨유 최애 조합 얼마 만에 뭉친 건가, '좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈'

5.

어머나, 삐뚤빼뚤 글씨로! 슈어저의 8살 딸이 토론토에 보낸 편지, "아빠와 계약해 주세요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.