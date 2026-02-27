박시후, 월 5억↑ 수익설에 선 그었다..“세금 70%인데 말도 안 돼”

기사입력 2026-02-27 14:59


박시후, 월 5억↑ 수익설에 선 그었다..“세금 70%인데 말도 안 돼”

박시후, 월 5억↑ 수익설에 선 그었다..“세금 70%인데 말도 안 돼”

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박시후가 틱톡 라이브 방송으로 월 5억 원 이상의 수익을 올리고 있다는 소문에 대해 측근이 "전혀 사실이 아니다"라고 일축했다.

27일 OSEN 보도에 따르면, 박시후의 최측근은 "월 수익이 5억 원이라는 이야기는 말도 안 된다. 사실무근"이라며 "억대 수익을 올리는 것도 아니다. 수익이 발생하더라도 세금을 50~70% 이상 내야 하는 구조"라고 밝혔다.

이어 "박시후가 틱톡 라이브를 하는 가장 큰 이유는 자주 만날 수 없는 해외 팬들과 소통하기 위해서"라고 설명했다.

최근 박시후는 틱톡 라이브 방송을 꾸준히 진행하며 팬들과 실시간으로 교감하고 있다. 캐주얼한 차림부터 수트, 니트 스타일 등 다양한 모습으로 등장해 밝은 근황을 전했고, 방송을 시작하면 접속자 수가 빠르게 1천 명을 넘기며 실시간 후원도 이어졌다.

틱톡 라이브는 시청자가 가상 선물을 구매해 크리에이터에게 전달하는 방식으로 수익이 발생한다. 일본과 중화권 등 해외 팬층이 두터운 박시후의 특성상 상당한 수익을 거두고 있을 것이라는 추측이 온라인상에서 제기됐지만, 측근은 "억대 수익설은 사실이 아니다"라고 재차 강조했다.

박시후는 그간 드라마 '일지매', '검사 프린세스', '청담동 앨리스', '공주의 남자', '황금빛 내 인생' 등 다수의 작품을 통해 국내외에서 큰 사랑을 받아왔다. 최근에는 지난해 12월 개봉한 영화 '신의 악단'에서 냉철한 북한 장교 역을 맡아 열연했으며, 해당 작품은 역주행 흥행에 성공해 누적 관객 수 140만 명에 육박했다. 또한 배우 박호산과 함께 촬영한 영화 '카르마'의 개봉도 앞두고 있다.

한편 박시후는 앞서 사생활 의혹에 휩싸였으나, 법률대리인을 통해 "명백한 허위사실"이라며 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

2.

임주환 "지하철·버스 타고 스케줄"…물류센터 근무만이 아니었다

3.

구성환, 세상 떠난 꽃분이와 마지막 투샷..'나혼산'서 공개

4.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

5.

'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것" ('사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

‘경찰관 역’ 유명 배우, 화재로 사망..아내는 남편 구하려다 심각한 화상

2.

임주환 "지하철·버스 타고 스케줄"…물류센터 근무만이 아니었다

3.

구성환, 세상 떠난 꽃분이와 마지막 투샷..'나혼산'서 공개

4.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

5.

'뇌기능 악화' 배기성 "아내♥ 불쌍..다른 男과 결혼했으면 행복했을 것" ('사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

"K리그 뛰면 국대 발탁 어렵다" 솔직 발언 린가드 깜짝 선택, EPL 실패 후 브라질 혹은 손흥민 있는 MLS..."이번 주 최종 결정"

2.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

5.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.