'크레이지 투어' 빠니보틀 "첫 예능 도전 김무열 형님, 향후 커리어 걱정될 정도"

기사입력 2026-02-27 15:31


'크레이지 투어' 빠니보틀 "첫 예능 도전 김무열 형님, 향후 커리어 걱…
사진 제공=ENA, TEO

[스포츠조선 안소윤 기자] 여행 크리에이터 빠니보틀이 새로운 멤버들과 함께 '크레이지 투어'를 다녀온 소감을 전했다.

빠니보틀은 27일 서울 마포구 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 ENA '크레이지 투어' 제작발표회에서 "제가 기존에 알던 세 분의 이미지와 완전히 달랐다"고 했다.

28일 첫 방송되는 '크레이지 투어'는 '지구마불 세계여행'의 스핀오프 프로그램으로, 도파민과 스릴에 굶주린 네 사람이 전 세계 곳곳에 숨어 있는 '크레이지'한 도전을 찾아 떠나는 지구상 가장 미친 여행 예능이다.

'지구마불 세계여행'에 이어 '크레이지 투어'에도 참여한 빠니보틀은 "곽튜브랑 원지도 '지구마불 세계여행'에서 우승을 했었는데, 제가 전 시즌 우승자라 프로그램을 받았다는 생각이 들어 두 친구의 팬 분들은 서운하실 수도 있을 것 같다"고 운을 뗐다.

새로운 멤버들과 함께 여행을 떠난 소감을 묻자, 그는 "세 분에 대한 생각이 여행하면서 완전히 바뀌었다. 비 형은 워낙 월드스타이시지 않나. 막상 같이 해보니까, 탱커도 이런 탱커가 없더라. 방금 포토타임 때도 승훈이가 조롱성 포즈를 취했는데도 다 받아주시지 않나. 역시 대스타는 달랐다. 김무열 형님은 포스가 있으시고, 무거운 느낌이실 것 같았다. 근데 향후 형님의 커리어가 걱정될 정도로 실없는 이야기를 많이 하시더라. 형님을 보면서 궤도 형이 떠올랐다. 덕분에 실세 없이 귀가 즐거웠다. 승훈이는 다른 프로그램에서 만나서 여행을 한 번 다녀온 적 있었다. 그땐 형들을 보좌하는 역할이었는데, 이번엔 꼰대 사냥꾼이 되었다"고 답했다.

한편 ENA 예능 '크레이지 투어'는 28일 오후 7시 50분 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

