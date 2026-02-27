'러브포비아' 김현진, 연우 집에서 AI로 만든 임지은 발견 ‘충격 엔딩’

기사입력 2026-02-27 16:46


'러브포비아' 김현진, 연우 집에서 AI로 만든 임지은 발견 ‘충격 엔딩…

[스포츠조선 이지현 기자] 김현진이 AI로 구현된 임지은을 마주하고 충격에 빠졌다.

지난 26일(목) 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 공개된 드라마 '러브포비아'(극본 이세령/감독 왕혜령/제작 위매드) 3회에서는 윤비아(연우 분)가 타인과 한 시간 이상 함께 있으면 쓰러진다는 사실을 알게 된 한선호(김현진 분)의 모습이 그려지며 향후 전개에 대한 궁금증을 높였다.

어제 방송에서 윤비아는 한선호의 초상권을 사겠다는 말과 함께 '잇츠유' 출근을 요구했다. 이를 받아들일 수 없던 한선호는 양도계약서를 찢어버렸지만 HAN 에이전시 식구들에 대한 책임감과 작가로서 글을 쓰지 못하는 자신의 현실 때문에 결국 제안을 수락했다. 이 과정에서 한선호는 고등학교 시절 어머니를 여의고 방황하던 때를 회상하며 자신이 글을 쓰는 것을 물심양면으로 지원했던 한백호(최병찬 분)의 희생을 떠올려 시청자들의 가슴을 뭉클하게 했다.

본격적인 비밀 작전에 돌입한 윤비아는 한선호를 포미 버전 2의 새로운 모델로 세우기 위해 데이터 수집에 나섰다. 비아는 떡볶이집에서 데이트를 하듯 선호에게 음식을 먹여주는가 하면 덥석 팔짱을 끼며 묘하게 설렘을 유발하는 비즈니스 데이트를 이어갔다. 같은 시각 한백호는 뭔가를 숨기는 듯한 '잇츠유' 직원들의 행동에 의심 레이더를 가동해 긴장감을 상승시켰다.

이후 윤비아는 라이브 인터뷰를 통해 한선호가 포미 버전 2의 모델임을 공식화했다. 그제야 윤비아의 속내를 알아챈 한선호는 그녀에게 차가운 독설을 내뱉었다. 그때 두 사람이 탄 엘리베이터가 멈춤과 동시에 윤비아의 시계에서 경고음이 울리기 시작했다. 이내 윤비아가 극심한 공황 상태에 빠져 괴로워하자, 한선호는 그녀의 귀를 감싸며 곁을 지켰다. 이에 비아는 '어쩌면 이 남자한테 내 운명을 걸어봐도 되는 걸까. 바보 같은 희망이라도'라는 나레이션으로 흔들리는 마음을 드러내 설렘을 자극했다. 귀가한 한선호 역시 윤비아를 걱정하기 시작하면서 달라질 두 사람 사이를 주목하게 했다.

한편 '잇츠유'는 누군가에 의해 서버가 망가지는 위기에 처했고 이로 인해 한선호를 모델로 만들던 프로토타입도 초기화됐다. 그 시각 윤비아에게 내뱉은 말을 사과하기 위해 그녀의 집을 찾은 한선호는 그곳에서 AI로 구현된 윤비아의 엄마 양선애(임지은 분)를 만나고 굳어버렸다. 양선애를 아는 듯한 한선호의 모습이 방송의 마지막을 장식하며 두 사람 사이에 얽힌 과거의 실타래가 무엇일지 다음 회차에 대한 기대를 높였다.

WEMAD가 제작한 드라마 '러브포비아' 4회는 27일(오늘) 밤 11시 라이프타임(Lifetime)에서 방송되며, U+모바일tv에서는 오는 3월 2일(월) 오전 10시 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.