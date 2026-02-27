오달수 논란→故 이선균 엔딩 크레딧…천만 향해가는 '왕사남' 설왕설래

오달수 논란→故 이선균 엔딩 크레딧…천만 향해가는 '왕사남' 설왕설래

[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'가 600만 관객을 넘어 천 만 영화로 향하고 있는 가운데, 배우 오달수와 故 이선균의 등장해 네티즌들 사이 설왕설래가 되고 있다.

27일 영화진흥위원회 통합전산망 집계에 따르면, 영화 '왕과 사는 남자 (이하 '왕사남')'는 전날 20만 4천여명을 동원, 누적 관객 수 673만 3천여명을 기록했다.

600만 돌파까지 20일이 걸리며 흥행에 속도감을 높이고 있는 가운데, 영화 속에 등장하는 오달수에 대한 갑론을박도 이어지고 있다.

오달수는 극 중 윤 노인 역을 맡아 연기를 펼쳤다. 극 중에서 선하고 인간적인 배역을 맡았지만, 과거 성추행 논란이 잊혀지지 않는 일부 관객들에게는 이미지가 충돌한다는 지적이 일었다. 이에 "대체 불가능한 배역도 아닌데 굳이 오달수를 출연시켰나"는 비판적 반응이 나오고 있다. 이에 반해 "이미 복귀해서 활동 중인 배우다", "개인 사생활과 작품 속 배역은 분리시켜 평가해야한다"는 의견도 있다.

오달수는 2018년 미투 운동 당시 성추행 의혹에 휩싸인 바 있다. 경찰은 2019년 해당 사안에 대해 공소시효 만료와 고소 부재 등을 이유로 내사 종결 처리를 했다. 오달수는 당시 작품에서 하차하고 1년 여의 자숙 후 복귀했다.


그런가 하면, 엔딩 크레딧에서도 예상치 못한 인물의 이름이 발견됐다. '왕사남' 엔딩 크레딧 중 "제작진은 다음 분들께 특별히 감사드립니다"라는 문구 아래 故 이선균의 이름이 등장한 것.

'왕사남'의 장항준 감독과 이선균은 연예계 대표 절친으로 알려졌다. 두 사람은 2014년 개봉한 영화 '끝까지 간다'의 주연 배우와 각색자로 인연을 맺은 후 오랜 친분을 자랑했다.

지난 2023년 방영한 tvN 예능 프로그램 '아주 사적인 동남아'에 함께 출연한 것을 비롯해 장항준 감독이 이끄는 유튜브 '넌 감독이었어'에 출연하기도 했다. 또한 이선균의 사망 후 장항준 감독은 '고(故)이선균 배우의 죽음을 마주하는 문화예술인들의 요구' 성명서 발표에 함께하기도 했다.


한편 영화 '왕사남'은 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다.

