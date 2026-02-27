이규형, 신민아x조인성과 동국대 동기 "인성이 형이 다 계산해줘"(전현무계획3)

|
[스포츠조선 김소희 기자] '전현무계획3'에 '먹친구'로 등판한 이규형이 롤모델로 배우 조인성을 꼽았다.
27일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 20회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 이규형이 강원도 춘천에서 꽁꽁 숨은 '한우 제비추리' 맛집을 찾아 떠나는 먹트립을 펼쳤다.
이에 전현무가 "내가 듣기로 조인성 씨가 잘 나갈 때 많이 사줬다고 하더라"고 하자, 이규형은 "어릴 때니까 누군가 휴가 나오면 다 모이지 않냐. 그럼 인성이 형이 다 계산했다. 형이 먼저 먹다가 나가야 하면 돈을 따로 쥐어주면서 '너희끼리 먹으라'고 했다"고 미담을 전했다.
이에 곽튜브는 "진짜 이름값 하신다"며 감탄했고, 전현무는 "정말 '인성'이다. 존재 자체가 힘이 됐겠다"고 거들었다.
이규형은 "맞다. 그때 어디 나가면 항상 '동기 중에 인성이 형 있다'고 자랑했다. 같은 기수에 있다는 것 자체가 큰 힘이 됐다. 나도 열심히 해서 형처럼 좋은 작품을 찍고 싶었다. 인성 형은 나의 롤모델"이라며 고마움을 드러냈다.