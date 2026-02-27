이규형, 신민아x조인성과 동국대 동기 "인성이 형이 다 계산해줘"(전현무계획3)

기사입력 2026-02-27 22:33


이규형, 신민아x조인성과 동국대 동기 "인성이 형이 다 계산해줘"(전현무…

[스포츠조선 김소희 기자] '전현무계획3'에 '먹친구'로 등판한 이규형이 롤모델로 배우 조인성을 꼽았다.

27일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 20회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 이규형이 강원도 춘천에서 꽁꽁 숨은 '한우 제비추리' 맛집을 찾아 떠나는 먹트립을 펼쳤다.


이규형, 신민아x조인성과 동국대 동기 "인성이 형이 다 계산해줘"(전현무…
이날 식사를 기다리던 중 전현무가 "대학 동기가 조인성 씨가 있다던데?"라고 묻자, 이규형은 "인성이 형이랑 (신)민아가 동기"라고 답했다. 이규형은 동국대학교 연극과를 졸업했다.

이에 전현무가 "내가 듣기로 조인성 씨가 잘 나갈 때 많이 사줬다고 하더라"고 하자, 이규형은 "어릴 때니까 누군가 휴가 나오면 다 모이지 않냐. 그럼 인성이 형이 다 계산했다. 형이 먼저 먹다가 나가야 하면 돈을 따로 쥐어주면서 '너희끼리 먹으라'고 했다"고 미담을 전했다.

이에 곽튜브는 "진짜 이름값 하신다"며 감탄했고, 전현무는 "정말 '인성'이다. 존재 자체가 힘이 됐겠다"고 거들었다.

이규형은 "맞다. 그때 어디 나가면 항상 '동기 중에 인성이 형 있다'고 자랑했다. 같은 기수에 있다는 것 자체가 큰 힘이 됐다. 나도 열심히 해서 형처럼 좋은 작품을 찍고 싶었다. 인성 형은 나의 롤모델"이라며 고마움을 드러냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

아이비, 줄기세포 시술→1.3kg 감량...미모+복근 되찾았다 "자존감 떨어졌었는데"

2.

'월세 천만원家 떠난' 손담비, 새집 공개한다 "깔끔하게 싹 비워"(담비손)[종합]

3.

제이쓴 5살子 준범, 父에 '당돌한' 땡땡이 요구→쇼핑 데이트...♥홍현희도 허락 ('홍쓴티비')

4.

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

5.

[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

아이비, 줄기세포 시술→1.3kg 감량...미모+복근 되찾았다 "자존감 떨어졌었는데"

2.

'월세 천만원家 떠난' 손담비, 새집 공개한다 "깔끔하게 싹 비워"(담비손)[종합]

3.

제이쓴 5살子 준범, 父에 '당돌한' 땡땡이 요구→쇼핑 데이트...♥홍현희도 허락 ('홍쓴티비')

4.

손나은 맞아? 까무잡잡 변신에 팬들 충격...못 알아보겠네

5.

[공식] 순직자 모독 논란 '운명전쟁49', 결국 재편집 결정 "유가족분들에 깊은 사죄"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

대반전! 켈리의 진짜 얼굴, "실제론 애리조나와 SD 사이에서 심각하게 고민"...결국 돈의 논리로 움직였다

2.

3.

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.