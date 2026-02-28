백지영, 성형비 10억설에 ♥정석원도 '충격'…"왜 계속했어?"

기사입력 2026-02-28 18:05


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 백지영이 이른바 '성형비 10억설'에 대해 직접 해명했다. 남편 정석원은 솔직한 질문을 던지며 현장을 웃음바다로 만들었다.

28일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 백지영·정석원 부부가 함께 성형외과 상담을 받는 모습이 공개됐다.

이날 백지영은 "성형은 트렌드를 따라가면 망한다"고 단호하게 말했다.

그는 "유행이 있어서 그때그때 따라가면 나중에 엄청 이상해진다. 자기 얼굴에 어울리는 자연스러운 걸 찾아야 한다"며 "수년간 실패를 경험하면서 얻은 꿀팁"이라고 털어놨다.

과거 유행을 따랐던 경험도 솔직히 밝혔다. 백지영은 "그때는 쌍꺼풀이 두꺼운 게 트렌드였다. 요즘은 티 안 나게 자연스럽게 하지 않나"라며 "원래 코는 낮고 작았다. 화면을 계속 받는 직업이라 더 자연스럽게 해야 되는데, 인위적인 느낌이 나도 내 만족을 위해 과하게 하겠다는 사람도 있다"고 말했다.


이를 듣던 정석원은 "좋았을 때가 있었는데 몇 번 더 해서… 그건 왜 그랬냐. 하다 보면 욕심이 나냐"고 돌직구 질문을 던졌다.

백지영은 "욕심이 아니라 남들한테 안 보이는 단점이 나한테 보이는 거다. 수술을 해서 좋아진 경험이 있으면 그 경험 때문에 또 하게 된다. 심리적인 게 있다"고 솔직하게 답했다.

이어 제작진이 "얼굴에 한 10억 쓰셨다고 하던데"라고 묻자, 백지영은 "에이, 무슨 10억은 써"라며 손사래를 쳤다. 다만 과거 "본인 얼굴로 살기 vs 10억 받고 랜덤으로 얼굴 바꾸기" 질문에 "내 얼굴이 그 정도 들어갔는데"라고 농담했던 발언이 재조명되며 웃음을 자아냈다.


정석원이 "코 몇 번 했어?"라고 재차 묻자, 백지영은 "안돼 안돼"라며 답을 피했다.

한편 백지영은 무리한 유행 추종 대신 자신에게 맞는 자연스러운 변화를 강조하며 성형에 대한 솔직한 생각을 전해 눈길을 끌었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.