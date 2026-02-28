박세미, 20kg 감량+코 재성형후 확 달라진 미모.."아우라 넘쳐, 예뻐져 샘난다"

기사입력 2026-02-28 18:54


박세미, 20kg 감량+코 재성형후 확 달라진 미모.."아우라 넘쳐, 예…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박세미가 성형과 다이어트에 대해 거침없이 털어놨다.

28일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 "제38회 박세미 조롱잔치2"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 박세미가 출연해 솔직한 입담으로 분위기를 달궜다.

박세미는 최근 코 재수술 사실을 고백하며 "얼마 전 한 남성에게 DM(다이렉트 메시지)이 왔다. '성괴(성형 괴물) 들창코X'이라고 하더라"고 말했다. 이어 "그래서 이번에 (코를) 다시 내렸다"며 쿨하게 밝혀 눈길을 끌었다.


박세미, 20kg 감량+코 재성형후 확 달라진 미모.."아우라 넘쳐, 예…
그러면서 "이성에게 호감을 표현하는 DM은 온 게 정말 없다"며 "쉽게 건드리지 못하는 거 아닐까"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이에 이용진은 "맞다. 너 아우라 있다. (김)지유와 비교하면 네가 더 아우라가 있다. 오늘 보고 좀 놀랐다"고 치켜세웠다.

신기루 역시 "오늘 보니까 너무 예뻐져서 샘난다"고 감탄했고, 이용진은 "요즘 관리 많이 하느냐"고 물었다. 박세미는 "경락도 받고 있다. 저는 아파도 아프다고 말 안 한다. 뼈가 으스러져도 참는다"며 남다른 관리 비법을 공개했다.

이재율 또한 박세미의 과거를 언급했다. 그는 "누나를 너무 오래전부터 봤는데, 마른 모습을 본 지는 몇 년 안 됐다"고 언급했다. 이에 박세미는 "맞다. 20kg 정도 감량했다. 독하게 마음먹고 천천히 오래 걸려 뺐다"고 밝혔다. 그는 과거 통통했던 시절 사진도 공개하며 "비포·애프터를 생각하고 찍어둔 사진이다. 이렇게까지 쪘는지 몰랐다"고 설명했다.

이를 본 이용진은 "진짜 인간 승리"라며 감탄을 아끼지 않았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

2.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

3.

조혜련, 50대에 더 힘든 다이어트..4개월 만에 7kg 감량 꿀팁 "현재 53kg"

4.

“원빈, 눈 실제로 못 마주칠 정도”..여배우들 입 모아 실물 극찬

5.

윤종신, 유재석과 예능 힘들었나..공포증 고백 "아무 맥락 없이 시켜"

연예 많이본뉴스
1.

‘성매매 합법화 주장’ 김동완, 이번엔 “뻔뻔함·천박함 난 다 있어” 의미심장 글 남겨

2.

손태영, 17세 아들 첫 운전에 긴장.."父 권상우랑 연습하면 싸울 거 같다고"

3.

조혜련, 50대에 더 힘든 다이어트..4개월 만에 7kg 감량 꿀팁 "현재 53kg"

4.

“원빈, 눈 실제로 못 마주칠 정도”..여배우들 입 모아 실물 극찬

5.

윤종신, 유재석과 예능 힘들었나..공포증 고백 "아무 맥락 없이 시켜"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정효표 수원, 첫 베스트11 공개! 일류첸코-헤이스-강성진 '공격 선봉'...이랜드는 박재용-에울레르-가브리엘로 맞불[현장 라인업]

2.

최원태 3이닝 무실점, 심재훈 함수호 안타, 삼성, 요미우리 베스트 멤버 상대 2대4 아쉬운 패배[오키나와 리뷰]

3.

[K리그1 리뷰]'462일만의 축포' 야고, 첫 멀티골! '명예회복' 울산, 강원 3-1 완승…'레전드' 김현석 감독 데뷔승 감격

4.

2026년 K리그1 '1호 교체'는 선수 아닌 이동준 심판→전반 2분 부상교체…1호골은 울산 야고

5.

수원 데뷔전 나서는 이정효 감독 "모처럼 푹 잤다...알 힐랄한테 7골도 먹어봤는데 긴장 안한다"[현장 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.