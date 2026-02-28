박세미, 20kg 감량+코 재성형후 확 달라진 미모.."아우라 넘쳐, 예뻐져 샘난다"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박세미가 성형과 다이어트에 대해 거침없이 털어놨다.
28일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 "제38회 박세미 조롱잔치2"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 박세미가 출연해 솔직한 입담으로 분위기를 달궜다.
박세미는 최근 코 재수술 사실을 고백하며 "얼마 전 한 남성에게 DM(다이렉트 메시지)이 왔다. '성괴(성형 괴물) 들창코X'이라고 하더라"고 말했다. 이어 "그래서 이번에 (코를) 다시 내렸다"며 쿨하게 밝혀 눈길을 끌었다.
그러면서 "이성에게 호감을 표현하는 DM은 온 게 정말 없다"며 "쉽게 건드리지 못하는 거 아닐까"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 이에 이용진은 "맞다. 너 아우라 있다. (김)지유와 비교하면 네가 더 아우라가 있다. 오늘 보고 좀 놀랐다"고 치켜세웠다.
신기루 역시 "오늘 보니까 너무 예뻐져서 샘난다"고 감탄했고, 이용진은 "요즘 관리 많이 하느냐"고 물었다. 박세미는 "경락도 받고 있다. 저는 아파도 아프다고 말 안 한다. 뼈가 으스러져도 참는다"며 남다른 관리 비법을 공개했다.
이재율 또한 박세미의 과거를 언급했다. 그는 "누나를 너무 오래전부터 봤는데, 마른 모습을 본 지는 몇 년 안 됐다"고 언급했다. 이에 박세미는 "맞다. 20kg 정도 감량했다. 독하게 마음먹고 천천히 오래 걸려 뺐다"고 밝혔다. 그는 과거 통통했던 시절 사진도 공개하며 "비포·애프터를 생각하고 찍어둔 사진이다. 이렇게까지 쪘는지 몰랐다"고 설명했다.
이를 본 이용진은 "진짜 인간 승리"라며 감탄을 아끼지 않았다.
