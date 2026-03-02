맨슨 패밀리, '할리우드★' 샤론 테이트 무자비 살해..마약·성관계 절대복종하게 한 배후 공개

[스포츠조선 조지영 기자] 할리우드 스타 샤론 테이트를 무자비하게 살해한 맨슨 패밀리에 대한 충격적인 사실이 공개된다.
2일 방송되는 tvN '벌거벗은 세계사' 244회에서 희대의 살인 집단을 만든 찰스 맨슨과 맨슨 패밀리의 실체를 파헤친다.
이를 위해 경찰대학 치안정책연구소 고준채 경찰연구관이 강연자로 나선다. 경찰청 프로파일러 특채 1기로, 강호순 살인 사건, 오원춘 살인 사건 등 수많은 강력 범죄 사건을 수사한 고 연구관은 미국 형사법의 기준과 해석을 바꾸는 역사적인 전환점이 된 찰스 맨슨과 맨슨 패밀리를 벌거벗길 예정이다.
고준채 경찰연구관은 1960년대 미국 사회를 발칵 뒤집어 놓은 범죄 집단, 맨슨 패밀리가 저지른 충격적인 만행을 자세하게 소개한다. 맨슨 패밀리는 당대의 할리우드 스타 여배우인 샤론 테이트를 포함해 다수의 희생자를 무자비하게 살해했는데, 이 사건의 배후에는 광기의 지도자 찰스 맨슨이 있었다고 설명해 궁금증을 모은다.
고 연구관은 찰스 맨슨이 20대의 젊은 남녀들을 모아 종말론으로 세뇌시키는가 하면, 마약과 집단 성관계를 통해 자신에게 절대복종하게 만들었다고 덧붙여 스튜디오를 경악에 빠뜨리기도. 인간의 심리를 조종해 살인을 명령한 찰스 맨슨, 그리고 그의 추종자들인 맨슨 패밀리가 잔혹한 범죄를 벌인 이유와 이들의 범행이 세계사적으로 중요한 이유는 오늘 방송에서 확인할 수 있다.
오늘의 여행 메이트로는 범죄심리학자 김성현 박사와 한국일보 국제부 손성원 기자가 함께 한다. 김성현 박사는 최악의 살인마 찰스 맨슨과 맨슨 패밀리의 범행과 범행 후의 기이한 행동을 범죄심리학적 관점에서 분석하며, 손성원 기자는 1960년대 사회적 분위기와 맨슨 패밀리 범죄를 연관 지어 소개해 유익함을 더했다는 후문이다.
한편, '벌거벗은 세계사'는 여성신문사가 주최하는 2026년 제21회 학부모가 뽑은 교육브랜드 대상에서 '올해의 교육콘텐츠상'을 수상하며 혁신적인 세계사 교육 콘텐츠의 위상을 입증했다. '벌거벗은 세계사'의 연출을 맡은 김형오 PD는 "이번 수상은 어려운 역사 이야기를 쉽고 재미있게 풀어낸 '벌거벗은 세계사'의 교육적 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 있다. 앞으로도 교육 문화 발전을 위해 더욱 깊이 있고 차별화된 세계사 강연을 선보이겠다"라며 소감을 전했다.
대한민국 대표 인문학 예능 tvN '벌거벗은 세계사'는 전 세계 곳곳을 언택트로 둘러보며 각 나라의 명소를 살펴보고, 우리가 몰랐던 세계의 범죄를 다양한 학문을 기반으로 파헤치는 프로그램. 오늘(2일) 밤 10시 10분 tvN에서 방송된다.