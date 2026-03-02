고준희 父, 딸 외모 냉정 평가 "예쁜 척하지 말고..더 예쁜 사람 많아"

기사입력 2026-03-02 20:51


고준희 父, 딸 외모 냉정 평가 "예쁜 척하지 말고..더 예쁜 사람 많아…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고준희의 아버지가 딸을 향한 솔직한 발언으로 웃음을 자아냈다.

2일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '먹고 다니고 | 40년 평양냉면만 먹어온 아빠가 꼽은 1등집'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 고준희는 아버지와 단둘이 평양냉면 맛집을 방문했다.

이날 고준희는 식당 주인이 외모에 대해 칭찬하자 "더 크게 얘기해주셔도 된다"며 너스레를 떨었다. 이에 고준희 아버지는 "너무 그런 거 의식하지 말고 그냥 먹어라. 예쁜척하지 말고 맛있게 먹어라. 먹음직스럽게 먹어봐라"라고 말했고, 고준희는 "내가 예쁜척하면서 먹고 있냐"며 억울해했다.


고준희 父, 딸 외모 냉정 평가 "예쁜 척하지 말고..더 예쁜 사람 많아…
이어 제작진이 고준희 아버지에게 "딸이 예쁘다는 얘기를 들으면 어떠냐"고 묻자, 그는 딸을 빤히 바라보며 "글쎄. 더 예쁜 사람들이 많으니까"라며 냉정하게 답해 웃음을 자아냈다. 그러자 고준희는 "나도 인정한다. 예뻐서 연예인 하는 건 아니다"라고 쿨하게 받아쳤다.

고준희 아버지는 "재밌었던 건 딸이 인지도가 있기 전에는 그런 걸 못 느꼈는데 조금 인지도가 생겼을 때는 딸이 앞에 가고 아내와 내가 뒤에 걸어가면 사람들이 '고준희다' 라고 얘기하면서 돌아보는 게 재밌더라"라며 흐뭇한 미소를 지었다.

고준희는 "난 몰랐는데 내가 먼저 가면 엄마, 아빠가 뒤에 온다. 내가 먼저 가면 사람들이 어떻게 하는지 보려고 좀 늦게 걷는다더라. 그걸 요즘에서야 나한테 얘기했다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

'이럴수가' 156㎞ 위력투 뒤 3실점 충격, 韓 에이스 이대로 괜찮나…결국 조기 교체[오사카 현장]

3.

"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

4.

韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

5.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.