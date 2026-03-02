이지혜, '학비 1200만원' 초2 딸 친구들과 호캉스 소원 성취.."더 돈독해져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 특별한 호캉스를 즐겼다.
이지혜는 2일 자신의 사회관계망서비스에 "그렇게도 오랜 소원이었던 친구들과의 여행. 새 학기부터 잘 지내준 사총사 덕분에 엄마들과 같은 방에서 첫날밤을 보내고 더 돈독해졌답니다"라는 글을 올리며 첫째 딸과 친구들, 학부모들과 함께한 여행에 대한 만족감을 드러냈다.
이어 "1박 2일 여행 코스로 아주 딱이었던 파라다이스시티 호캉스. 씨메르 수영장+찜질방 다음날 원더박스 코스로 강추 (엄마들 저녁에 와인 꼭 준비해 주시고)"라며 여러 장의 사진을 게재했다.
사진에는 호캉스를 즐기는 이지혜 모녀의 모습이 담겨 있다. 특히 이지혜 딸 태리는 친구들과의 호캉스가 즐거운 듯 밝은 미소를 지으며 행복한 모습을 보여 눈길을 끌었다.
이지혜는 "내일부터는 개학이니 이제 나 좀 숨 쉴 수 있겠죠? 화이팅입니다!"라고 덧붙였다.
한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 이지혜의 딸 태리가 재학 중인 사립 초등학교는 학비가 1200만 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.
