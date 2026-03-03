[SC이슈] 충주맨 김선태, 퇴사 이유 밝혔다 “나이 사십, 돈 더 벌고 싶어”
[스포츠조선 조민정 기자] 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 '충주맨'으로 불렸던 김선태가 결국 개인 채널로 새 출발을 선언했다. 사직 이후 첫 영상에서 그는 "이제 충주맨이 아니죠?"라며 의미심장한 한마디를 던졌다.
김선태는 3일 오후 개인 유튜브 채널 '김선태'를 개설하고 '김선태입니다'라는 제목의 첫 영상을 공개했다. 영상에서 그는 시민의 숲을 배경으로 촬영을 진행하며 "잔디에 들어가도 되나 고민하는 게 아직 공무원병"이라며 웃어 보였다.
최근 불거진 '왕따설'과 조직 갈등 의혹에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 "원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비춰졌지만 전혀 아니다"라며 "충주시 공무원은 물론 전체 공무원을 향한 과한 비난이 나와 가슴이 아팠다"고 말했다. 이어 "절대 왕따도 아니었다. 전례 없던 일을 하다 보니 조직과 안 맞는 부분도 있었지만 대부분 이해해 줬다"고 선을 그었다.
사직 이유에 대해서는 솔직했다. 김선태는 "돈을 더 벌고 싶었다. 결국 더 나은 조건을 위해 가는 것 아니겠나"라고 밝혔다. 다만 "가난해서 나가는 건 아니다. 맞벌이 10년 했고 외부 활동 수익도 있었다"며 "더 나이 먹기 전에 역량을 펼쳐보고 싶다. 망할 수도 있지만 후회는 없다"고 강조했다.
청와대행 제안설도 다시 짚었다. 그는 "공직에 관심이 있는지 물어본 정도였지 구체적인 제안은 없었다. 그래서 답을 하지 않았다"고 해명했다.
공무원 유튜버에서 개인 크리에이터로 노선을 튼 김선태는 "유튜버로 자리 잡고 싶다. 구독과 좋아요를 눌러달라"고 당부했다. '충주맨' 타이틀을 내려놓은 그의 새 도전에 관심이 쏠린다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.