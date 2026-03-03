김응수, 연극계 군기 폭로 "빠따로 맞아, 여학생도 예외없다"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김응수가 대학 시절 연극과의 엄격했던 선후배 문화를 솔직하게 털어놨다.
3일 유튜브 채널 알딸딸한참견에 공개된 '[ENG] 큰형 오셨다… 묻고 더블로 참견한 김응수' 영상에서 그는 서울예술대학 연극과 재학 당시를 회상했다.
김응수는 "우리는 다 빠따 맞았다. 연습하다가 대사를 까먹으면 자동으로 벽에 가서 엎드렸다. 세 마디 까먹으면 3대, 열 마디 까먹으면 10대 맞았다"고 밝혀 충격을 안겼다. 이에 출연진인 뮤지가 "지금 생각해보면 낭만이 있던 선후배 관계였냐"고 묻자, 그는 "엉덩이 맞는데 뭐가 낭만이냐"고 답해 웃음을 자아냈다.
안재현 역시 "군대보다 셌을 것 같다"고 공감했다.
김응수는 "대사 까먹을 수 있는 거 아니냐. 왜 이런 불합리한 제도가 있는지 이해가 가지 않았다. 심지어 여학생들에게도 그랬다"고 지적했다. 이어 "여학생들은 당시 한 학기 듣고 그만두는 친구들이 많았다. 집에서 예쁨 받는 딸인데 학교 가서 왜 엉덩이를 맞아야 하냐. 가슴에 상처가 된다"고 안타까움을 드러냈다.
다만 그는 "지금 생각해 보면 연극을 성스럽게 여기는 분위기 속에서 '내가 어떻게 대사를 까먹을 수 있나'라는 생각이 들긴 한다"며 당시의 시대적 분위기도 함께 돌아봤다.
