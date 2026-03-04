'충주맨' 김선태 홀로서기…"왕따NO, 많이 도와줘→여러 제안 받았지만 40부턴 자유롭게 해보고 싶어"

[스포츠조선 고재완 기자] '충주맨'으로 유명한 김선태가 공무원을 떠나 유튜버로 새로운 도전에 나섰다.

김선태는 3일 자신의 새 유튜브 채널 '김선태'에 '김선태입니다'라는 제목의 영상을 공개하고 근황과 향후 계획을 직접 밝혔다.

영상에서 김선태는 "안녕하세요. 김선태입니다. 이제 '충주맨'이 아니죠"라며 공무원 신분을 떠난 사실을 언급했다. 그는 공원에서 촬영을 진행하며 "잔디에 들어가면 안 되나? 공무원병이 아직도 있다. 항상 혼나는 걸 걱정하는 공무원병을 아직 못 벗었다"고 웃으며 말했다.

최근 자신을 둘러싼 논란과 관련해서도 입장을 전했다. 김선태는 "제가 진짜 가서 아팠던 건 충주시 공무원을 너무 욕하고 전체 공무원까지 욕하는 걸 보면서였다"며 "물론 저를 위해주시는 마음에서 그랬을 수도 있지만 개인적으로는 가슴이 아팠다"고 털어놨다.

이어 그는 "공무원이나 공직이 문제가 아니라 세상 사는 사람 어디에나 시기나 소문은 있다. 저도 남 욕을 많이 했다"며 "절대 왕따도 아니었고 시청 공무원 분들이 많이 도와주셨다. 제가 맡은 일이 전례가 없던 일이었는데도 이해해주고 도와주려 한 분들이 대다수였다"고 강조했다.


공직을 떠나게 된 이유도 솔직하게 밝혔다. 김선태는 "홍보로서는 할 만큼 했다고 생각한다. 유튜브 목표가 100만 구독자였고 그 정도면 할 도리는 다 했다고 생각했다"고 말했다.

이어 "여러 곳에서 제안도 많이 받았고 고민을 많이 했다"며 "결론적으로 좀 자유롭게 해보고 싶었다. 그래서 유튜브를 시작하게 됐다"고 설명했다.

또 그는 "나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶어서"라며 "새로운 도전이라고 말하지만 결국 더 나은 조건을 위해 가는 것 아니겠느냐"고 솔직하게 말했다.


김선태는 현재 나이에 대해서도 언급했다. 그는 "제가 이제 40이다. 더 나이를 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶었다"며 "물론 성공할지 망할지는 모른다. 존망할 수도 있다"고 웃었다.

그러면서도 "잘 안 되더라도 후회는 없는 편이다. 유튜버로서 자리를 잡고 싶은 마음이 크다"고 덧붙였다.

마지막으로 김선태는 "예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 구독과 좋아요 눌러주기 바란다"고 시청자들에게 당부했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

