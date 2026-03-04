'심형탁子' 하루, 아기 광고 모델 아니야? 점점 더 완성형 비주얼 ('슈돌')

기사입력 2026-03-04 08:18


'심형탁子' 하루, 아기 광고 모델 아니야? 점점 더 완성형 비주얼 ('…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'의 비주얼 천재 하루가 초절정 귀여움을 뽐낸다.

4일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 611회는 '언제 이렇게 컸니?' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다.

하루가 아빠 심형탁과 키즈풀카페 데이트를 하는 가운데, 비주얼 천재 하루가 귀염뽀짝한 수영복 자태로 심쿵을 유발한다. 거품에 파묻힌 뽀얀 하루의 모습이 시선을 사로잡은 데 이어 수영모자를 아래로 드러난 하루의 오동통한 양 볼이 귀여움을 배가시킨다.

수영장에 입수한 하루는 물 속에서 '발 동동 모터'를 가동, 일취월장한 수영실력을 뽐내더니 물 위에 떠 있는 오리 인형을 발견하고 "오마마마마"라고 폭풍 옹알이를 쏟아낸다. 오리 인형을 갖고 싶은 하루의 마음이 담긴 속사포 옹알이 랩을 본 MC 랄랄은 "하루가 이제 곧 말하겠다!"라며 하루의 표현력에 감탄한다.

또한 거품 촉감놀이에 빠진 하루의 모습이 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 뒤흔들 예정. 하늘에서 거품이 내려오자 신기한 것을 포착한 듯 눈을 왕방울만하게 뜬 하루의 표정에 MC 랄랄은 "하루 표정이 너무 귀여워서 이모티콘이 나와야 할 것 같다"라며 표정 부자 하루의 매력에 흠뻑 빠져 헤어나오지 못했다는 후문. 귀여운 비주얼로 이모티콘 제작 욕구를 무한 자극하는 하루의 모습은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

연예 많이본뉴스
1.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

2.

이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

3.

윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

4.

전현무, 추성훈♥야노시호 결혼생활 폭로 "영통하는 거 한번도 못봐, 상남자"(혼자는못해)

5.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

2.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

3.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

4.

평범한 안타 잡았을 뿐인데 후배들의 칭찬받은 43세 좌익수. '강풍'속에도 무난했던 최형우 복귀전

5.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.