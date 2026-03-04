장윤정 엄마, 보이스피싱 당해 은행 계좌 돈 싹 털렸다.."의심할 틈도 없어"

기사입력 2026-03-04 20:07


[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장윤정이 보이스피싱 피해를 당한 엄마의 사연으로 안타까움을 자아냈다.

4월 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에는 첫 남자 손님으로 국내 1호 프로파일러 권일용이 출연했다.

다양한 범죄에 노출된 현대 사회. 장윤정은 "저희 엄마가 얼마 전에 범죄를 당하셨다. 엄마 은행 계좌에 있는 돈을 다 털렸다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

이어 "보이스피싱 피해를 입었다고 주변인들에게 말했더니 너도 나도 다 보이스피싱 피해자인 거다"라며 흔하게 일어나는 보이스피싱 범죄에 대해 이야기 했다.

장윤정은 "그 전에 진짜 동생이 핸드폰이 고장이 났었다. '그래 너 핸드폰 고장났잖아' 하고 걸려든 거다"라며 의심할 겨를도 없이 걸러든 엄마의 사연을 이야기 했다.

'신고하기까지 과정'에 장윤정은 "주민등록 번호를 포함한 개인정보를 사칭범에게 보내고 식사하다가 불현듯 의심이 드신 거다. '내 딸이 다 알텐데 왜 물어보지?' 하고 소름이 끼쳐서 다시 전화하려 하니 핸드폰이 먹통이 됐다더라"라고 밝혔다.

피해 사실을 알고 놀란 가운데 '긴급 전화' 기능으로 경찰에 신고했다고. 장윤정은 "그렇게 신고를 하니까 경찰분께서 '지금 경찰서로 오세요' 했는데 차가 없다 하니까 모시러 왔더라"라 회상했다.


권일용은 "경찰의 도움을 적극적으로 받아야 한다. 경찰은 바빠야 한다. 보이스피싱 관련해서 2025년 피해액이 1조원이 넘었다. 그러니까 어머니께서 당하신 게 남의 일이 아니다"라 끄덕였다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

