'범죄도시4' 깊은 인연...권일용 "마동석♥예정화 결혼식서 성혼 선언문 낭독" (같이삽시다)

[스포츠조선 김수현기자] 국내 1호 프로파일러 권일용이 '범죄도시4' 마동석과 특별한 인연을 고백했다.
이에 정가은은 잔뜩 호들갑을 떨었고, 강하늘 하정우 조인성이 아니냐 추측했다. 장윤정 역시 마동석이냐 물었고, 황신혜는 의미심장한 미소를 지었다.
연하남을 데리러 간 황신혜는 권일용 프로파일러와 반갑게 인사했다. 황신혜는 "여기 남자가 처음 방문하는 거다. 엄청 기대하고 있다"라고 웃었다.
'천만 배우'인 권일용은 "사실 범죄도시4' 출연을 거절했었다. '범죄도시4' 자문을 맡아 회의를 하는데 마동석이 '형님 한 번 나오시죠' 한거다. 연기 경험이 없어서 출연을 거절했다"라 밝혔다.
그는 "사실 부끄러웠다. 근데 몇 차례 전화를 해서 '형님 경찰 청장 역할을 하시죠' 해서 바로 수락했다. 그래서 갔는데 너무 힘들더라. 마동석이 들어와서 '청장님 꼭 해야 합니다' 하는데 '세 자리면 해야지' 하는 장면이었다. 앞부분을 잘했는데 뒤에 '쟤가 마동석이지?' 한 거다. 대사를 잘못했다"라 해 웃음을 자아냈다.
이어 "그 기회로 마동석이 영화 개봉 한 달 뒤에 결혼식을 했는데 제가 성혼 선언문을 낭독해줬다. 그런 인연이 됐다"고 했다. 자문을 시작으로 깊은 인연을 맺은 마동석과 권일용.
