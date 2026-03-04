'MLB 9이닝스 26', 2026 메이저리그 개막 앞두고 사전 예약 시작

기사입력 2026-03-04


컴투스는 모바일 야구게임 'MLB 9이닝스 26'에서 2026시즌 메이저리그 개막을 앞두고 사전 예약과 함께 다양한 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

우선 오는 24일까지 새 시즌 개막 기념 사전 예약을 진행하고 참여자에게 '구단 선택 시그니쳐 선수'를 제공한다. 실제 선수의 친필 사인이 담긴 '구단 선택 시그니쳐 선수'는 세트 덱 효과를 2배 적용받는 특수 타입 선수로, 사전 예약에 참여하기만 해도 최고 인기 타입인 선수를 얻을 수 있어 기대감을 높이고 있다. 이외에도 즉시 사용 가능한 다양한 게임 아이템을 사전 예약 페이지에서 고유 쿠폰 번호 형태로 지급하며 유저 혜택을 강화한다.

야구 국가 대항전인 2026 WBC 개최에 맞춘 특별 이벤트도 마련했다. 우선 5일까지 게임에 접속하면 최대 '시그니쳐 선수' 등의 선물이 매일 쏟아지는 '카운트다운 접속 보상'을 실시한다. 이어 18일까지는 무작위로 편성된 팀에서 리그 경기를 즐기고 순위에 따라 보상을 받을 수 있는 '팀 미션 배틀'을 실시한다.

이밖에 오는 22일까지는 대회 결과를 미리 예상해 보는 '승부 예측' 이벤트도 운영한다. 다음날 예정된 경기 중 하나를 골라 결과를 예측하면 성패에 따라 포인트를 지급하며, 최대 '레전드 스킬 변경권' 등으로 교환할 기회를 제공한다. 누적 예측 성공 시 최대 '스페셜 시그니쳐 선수'도 지급한다. 또 4월 3일까지는 게임을 하며 모은 코인을 2026 WBC 엠블럼 및 다양한 아이템으로 바꾸는 '2026 WBC 코인 상점'을 통해 유저들의 새 시즌 준비를 돕는다.

'MLB 9이닝스 26'은 MLB 공식 라이선스를 기반으로 한 대표적인 글로벌 모바일 야구게임이다. 메이저리그 30개 구단의 최신 정보와 선수들의 역동적인 모션을 사실적으로 구현해 야구팬들에게 꾸준히 사랑받고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

