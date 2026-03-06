'재혼' 김준호, 처갓댁에 너무하네..."처남에 선물 돌려막기 하다 망신 당했다"

기사입력 2026-03-06 06:30


'재혼' 김준호, 처갓댁에 너무하네..."처남에 선물 돌려막기 하다 망신…

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 김준호가 결혼 전 예비처남에 '선물 돌려막기'를 하다 망신 당한 에피소드를 공개했다.

5일 유튜브 채널 '준호지민'에는 '몇 살까지 스킨십 가능? [JJ 고민 상담소 ep.1]' 영상이 업로드 됐다.

첫 번째 고민은 '3개월차 신혼 부부인데 첫 명절인 설을 앞두고 가족들 선물에 의견차이가 있다'는 것. 결국 가족 전부 챙겨주자고 의견을 모았지만 가격대와 선물 종류가 고민이었다.

받은 선물을 돌려 쓰는 건 어떠냐는 김지민에 김준호는 "선물이라는 게 돌려쓰면 다 티가 난다"라고 고개를 저었다.

이에 김지민은 무언가 생각이 난 듯 "예전에, 결혼 전에 남편이 내 남동생에게 선물로 운동화를 준 적이 있다"고 말을 꺼냈고 기억이 난 김준호는 이야기를 듣기 전부터 빵 터졌다.
'재혼' 김준호, 처갓댁에 너무하네..."처남에 선물 돌려막기 하다 망신…
김지민은 "남동생이 '누나 이거 못 신겠는데?'라고 해서 '야 너 사이즈 맞잖아' 했다. 자세히 보니까 운동화에 '김준호'가 써있는 거다"라고 선물 돌려막기가 걸린 폭로해 김준호를 당황케 했다.

김준호는 "부산에서 어디 구청장님이 주신 거 받은 건데 이름이 쓰여있는 줄 몰랐다"라며 민망해 했다.

김준호는 "그래서 정성이 있다. 줄거면 차라리 그 사람 성격에 맞게 해야 한다"라고 급하게 마무리 했다.

한편 김준호와 김지민은 3년여의 공개 열애 끝에 지난 7월 결혼식을 올렸다. 최근에는 본격적으로 2세 준비 중이라고 전했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

2.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

'충주시' 이긴 '충주맨'…김선태, 유튜브 개설 3일만 구독자 100만 돌파[SC이슈]

5.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

연예 많이본뉴스
1.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

2.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

'충주시' 이긴 '충주맨'…김선태, 유튜브 개설 3일만 구독자 100만 돌파[SC이슈]

5.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

2.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

3.

'깜짝 발표' 류지현 감독, 대만 참사 지켜봤다…"소형준-정우주 50구 안 넘긴다"[도쿄 일문일답]

4.

한국아, 호주전 승리 '해줘' → 대만 언론, 두뇌 풀가동! 빛의 속도로 '경우의 수' 입장

5.

충격! '호주전 사구 교체' 대만 주장, 왼손 검지 골절상…WBC 더 못 뛸 듯

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.