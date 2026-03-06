윤여정X송강호 가세한 '성난 사람들' 4월 16일 공개..고도의 심리전→치열한 수싸움 예고

|
[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들' 시즌2가 4월 16일 공개를 앞두고, 티저 예고편과 새로운 스틸을 공개했다.
이어 무언가 큰 위기를 겪은 듯 지쳐 보이는 밀레니얼 세대 부부 조시와 린지(캐리 멀리건), 그리고 다정하게 서로를 바라보며 약혼 반지를 나눠끼는 Z세대 커플이자 컨트리클럽의 말단 직원 오스틴(찰스 멜튼)과 애슐리(케일리 스페이니)의 모습은 서로 너무나도 다른 두 커플이 과연 어떤 사건과 관계로 얽히게 될지 궁금증을 자극한다.
여기에 속을 알 수 없는 표정으로 서로를 응시하는 억만장자 클럽 오너 박 회장(윤여정)과 그의 두 번째 남편 김 박사(송강호)의 모습은 다채로운 인물들 간의 예측 불가능한 사건들을 예고한다.
한편, 컨트리클럽에 위풍당당하게 등장한 억만장자 오너 박 회장과 수술실에서 긴장한 표정으로 휴대폰을 응시하고 있는 그의 두번째 남편 김 박사의 모습 또한 서로 다른 분위기를 자아내며 과연 박 회장이 남편과 관련된 스캔들을 어떻게 해결할지에 대한 궁금증을 증폭시킨다.
또한, 과열된 부부싸움의 현장을 들킨 조시와 린지의 당황한 표정과 어두운 집안에서 바닥에 앉아 얘기를 나누고 있는 오스틴과 애슐?리의 모습은 두 커플 간의 어떤 소용돌이가 펼쳐질지 호기심을 자극하며, 고급스럽게 꾸며진 조시와 린지 부부의 거실에서 4자 대면을 하는 장면 역시 이들의 다른 세대와 계층을 보여준다.
여기에 린지와 이야기를 나누고 있는 테니스 코치 우시(BM), 놀란 표정의 유니스(장서연), 그리고 컨트리클럽의 상위 회원 부부 트로이(윌리엄 파츠너)와 에이바(미카엘라 후버)까지. 새로운 출연진의 흥미진진한 시너지와 이성진 감독의 비전이 가득 담긴 '성난 사람들' 시즌2는 더욱 강렬한 에너지로 시청자들을 사로잡을 예정이다.
'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다. 오스카 아이작, 캐리 멀리건, 찰스 멜튼, 케일리 스페이니, 장서연, 윤여정, 송강호, 윌리엄 피츠너, 미카엘라 후버, BM 등이 출연했다. 오는 4월 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com