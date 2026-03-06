김지영 "바퀴벌레 날던 집 살아"..결국 '38평 신축 신혼집' 입성

[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 과거 어려웠던 가정 형편을 솔직하게 털어놓으며, 신축 신혼집으로 이사하게 된 근황을 전했다.

6일 김지영의 유튜브 채널에는 '신혼집 이사 vlog 신축아파트 첫 입주하는 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김지영은 기존에 살던 집에서의 마지막 하루를 보내며 신축 아파트로 이사가는 심정을 전했다.

김지영은 "처음으로 신축에 살아본다. 신축 아파트 살면서 처음 가본다. 그동안은 아파트 커뮤니티의 필요성을 못 느꼈다. 그런데 '아기 낳으면 몇년동안은 초근접 거리 아니면 어디 갈 생각 하지 말라'는 말을 많이 들었다. 그래서 결정했다"고 밝혔다.

이어 어린 시절 어려웠던 가정 형편을 솔직하게 털어놨다. 그는 "저는 성장기 때는 보통으로 살다가 나중에 꽤 가난해졌다. 그래서 취업도 빨리했다. 22살에 승무원이 됐다. 가난에서 많이 벗어나고 싶었다"고 털어놨다.

또 "학창 시절에 집안 사정이 급격하게 안 좋아지면서 이사를 짧게 짧게 많이 다녔다"며 "서울에서 태어났지만 부천, 의정부 등 여러 곳에서 살았다. 의정부에서 비교적 오래 살았다"고 회상했다.

열악했던 주거 환경에 대한 기억도 떠올렸다. 김지영은 "허름한 곳에서도 많이 살았었다. 책을 읽다가 엄지손톱만 한 바퀴벌레가 뒤에서 날아와서 소리를 지르며 넘어진 적도 있다"며 "그날 기억이 아직도 생생하다"고 말했다.


그는 현재의 삶에 대한 뿌듯함도 드러냈다. 김지영은 "독립해서 이사를 가는 게 이번이 세 번째인데 진짜 뿌듯하다"며 "구독자들에게 처음 원룸부터 첫 신축 신혼집까지 보여드릴 수 있어서 감사하고 뿌듯하다"고 밝혔다. 이어 "열심히 사는 게 보람이 있는 것 같다"며 "아직도 결혼한 게 실감이 잘 안 난다"고 덧붙였다.


이후 김지영은 남편과 38평 규모의 신축 아파트로 이사했다. 두 사람은 정리 업체의 도움을 받아 옷과 생활용품을 정리했다. 현재 임신 중인 김지영은 "몸 상태가 좋지 않아 정리가 쉽지 않아 도움을 받았다"고 전했다.

정리를 마친 신혼집은 깔끔하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 김지영은 남편과 새 집에서 식사를 하며 "8평 정도 넓어졌는데 훨씬 넓어 보인다"며 새로운 보금자리에 대한 만족감을 드러냈다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 결혼 시기를 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알리며 많은 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com

