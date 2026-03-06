오현경, 딸 체령 美유학 보낸 뒤 자책 "아이 인생을 돈으로 계산했다"

기사입력 2026-03-06 20:48


오현경, 딸 체령 美유학 보낸 뒤 자책 "아이 인생을 돈으로 계산했다"

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 정시아가 오현경과의 남다른 인연을 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 16년 지기 찐친 '오현경' 언니와 만났어요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정시아는 오현경과의 오랜 인연을 자랑했다. 정시아는 "제가 너무 좋아하고 많이 의지하고 있는 선배님을 만나러 왔다"고 말하며 오현경을 소개했다. 이어 "이분의 남편을 빼앗았었죠. 드라마에서"라고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

두 사람은 지난 2010년 SBS 드라마 '미쓰 아줌마'를 통해 처음 인연을 맺은 뒤 약 16~17년 동안 관계를 이어오고 있다고 밝혔다. 정시아는 "작품 끝나고도 친분이 계속 이어지기 쉽지 않은데 언니와는 계속 만났다"고 말했다.

정시아는 오현경에 대한 깊은 신뢰를 드러냈다. 그는 "주변에 많은 선배님들이 계시지만 결이 잘 맞는다고 해야 하나. 나이 차이가 10~11년 정도 나는데도 그런 게 느껴지지 않을 만큼 편하다"고 설명했다.

특히 가족 간 인연도 이어지고 있다고 밝혔다. 정시아의 딸 서우와 오현경의 딸 채령이도 친한 사이로 알려졌다. 정시아는 "서우가 제일 좋아하는 언니가 채령 언니다. 채령이도 미술을 하고 있다"고 밝혔다.

이어 "언니가 한국에 들어오면 바로 커피숍 아르바이트를 한다더라. 그래서 서우랑 같이 찾아가서 맛있는 것도 먹고 온 적이 있다"고 전했다.

정시아는 오현경과의 관계를 "연기 선후배를 넘어 인생의 동반자 같은 느낌"이라고 표현했다. 그는 "같이 아이를 키우고, 연기 생활을 하면서 서로 의지하며 살아가는 사이"라고 덧붙였다.


오현경, 딸 체령 美유학 보낸 뒤 자책 "아이 인생을 돈으로 계산했다"

오현경은 정시아를 향한 각별한 애정을 드러냈다. 그는 "시아가 정말 기특한 게 결혼해서 시부모님, 시동생과 같이 살았는데 한 번도 아줌마를 써본 적이 없다. 다 자기가 했다"며 "어린 나이에 아버님, 도련님에 대한 것들을 한 번도 불평하지 않고 받아들이는 게 참 기특했다"고 회상했다.

또한 오현경은 미국에서 유학 중인 딸을 떠나보냈던 경험도 솔직히 꺼냈다. 그는 "몇 년을 캠프도 보내보고 홈스테이도 해본 끝에 유학을 결심했다"며 "어느 날은 아이 성장 과정을 돈으로 환산했던 제 자신이 너무 부끄러웠다. 자식을 키우며 계산하면 안 되겠더라"고 털어놨다.

그런가 하면, 오현경은 "서우 정말 천재다"라며 "채령이가 서우 때문에 그림을 접었다. 서우가 그린 그림을 보고 '그림은 서우같은 애들이 해야된다'고 이야기했다"고 밝히기도. 그러면서 "서우가 그려준 엽서를 머리맡에 두고 잤다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편 정시아는 2009년 배우 백윤식의 아들인 백도빈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 오현경의 딸은 지난 2002년 결혼한 홍승표 전 계몽사 회장과의 사이에서 얻은 딸이다. 홍 전 회장이 횡령죄로 교도소 수감 중이던 2006년 합의 이혼했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

3.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

4.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

5.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

연예 많이본뉴스
1.

"상속 0원"이라던 최준희…故 최진실 모친 "부동산 두 채 상속"

2.

양세찬♥지예은, 또 터진 열애설…"둘이 데이트 봤다" 목격담 등장

3.

'55세' 고현정, 충격 식사량 고백 "아침 사과 2조각·저녁 뻥튀기"

4.

장항준이 해냈다! '왕사남' 32일 만에 1000만…올해 첫 '천만 신화'

5.

잔나비 최정훈, 수백 번의 '살해 협박'에 고통…스토킹 가해자 결국 '유죄' 확정

스포츠 많이본뉴스
1.

'와 오타니 만루포 터졌다!' 日 2회 10득점 대만 폭격, 콜드게임 승리 보인다[도쿄 현장]

2.

이번엔 1이닝도 못막았다. 4사구 4개로 1실점 강판. 정우영 진짜 괜찮나[오키나와 현장]

3.

"프로야구 열기를 아마로 확산" 고교야구 만원 관중 프로젝트 가동,국대-대한야구소프트볼협회-KBSN과 업무협약

4.

원태인 팔꿈치 90%이상 회복. 8일부터 캐치볼 가능. 부상 도미노 삼성에 희소식[오키나와 리포트]

5.

'안첼로티가 딱이다' 8경기 만에 '캐릭 마법'이 무너진 맨유 차기 감독 추천 1순위 급부상..너도나도 이탈리안 명장을 꼽았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.