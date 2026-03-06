가희 "애프터스쿨 멤버들 남자 만나고 클럽 다니다 핸드폰 뺏겼다"

최종수정 2026-03-06 22:50

[스포츠조선 이지현 기자] 애프터스쿨 가희가 과거 걸그룹 시절 비하인드를 폭로했다.

6일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 원더걸스 맏언니 유빈, 애프터스쿨 리더 가희를 초대해 직접 만든 음식들을 대접했다.

이날 선예는 "원더걸스 활동 때 애프터스쿨과 같이 활동을 한 번도 한 적이 없다"라고 운을 뗐다. 이에 가희는 "너네는 뭐 하고 놀았어?"라며 궁금해 했다.

이에 유빈과 선예는 "첫 클럽을 박진영 PD님이 데려가셨다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 유빈은 "그슌 선예, 예은이 성인이 됐다. '성인이 됐으니 클럽 투어를 시켜줄게'라고 하셨다"면서 "저는 이미 성인이었고, 그래서 저희 세 명을 '술은 어른한테 배워야 한다'면서 술을 사주셨다"고 이야기했다.

선예는 "좋은 어른의 입장으로서 술과 클럽 문화를 나쁘게 배우지 않고 건강하고 즐겁게 배우길 바람에서 그러셨던 것 같다"고 덧붙였다.


이어 가희는 "몰래 나가서 들킨 적 한 번도 없었냐"고 묻자, 유빈과 선예는 "한 번도 없다"라며 모범생 원더걸스였음을 이야기했다. 이에 가희는 "우린 맨날 나가 놀아서 핸드폰 다 뺏겼다"면서 "남자 만나다 걸리고, 클럽 갔다가 또 걸리고"라고 폭로해 웃음을 더했다.

