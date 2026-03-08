유연석, 극강 '엄친아'였다…"父 공학박사·母 화가·형은 수학강사→학창시절 전교회장도"(미우새)[SC리뷰]

|
[스포츠조선 고재완 기자] 유연석이 '엄친아' 면모를 자랑했다.
그는 부모님과의 에피소드도 전했다. 유연석은 "어머니가 새벽에 전화를 하신다. 밤샘 촬영 중이라고 말씀드려도 끊지 않고 계속 이야기하신다"며 "'주방 TV가 안 나온다'고 하신다"고 말했다. 이를 들은 서장훈이 "아버님이 공학박사니까 고치실 수 있지 않냐"고 하자, 신동엽은 "공학박사는 전파사랑 다르다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
유연석은 국민 MC 유재석과 신동엽의 차이점도 공개했다. 그는 "재석이 형은 야외에서도 만나는데 동엽이 형은 일어나서 만난 적이 없다"고 말해 웃음을 샀다.
"새 예능 프로그램 파트너로 누구를 선택하겠느냐"는 질문에는 "제작비가 많으면 두 분이 같이 하면 안 되냐"고 농담한 뒤 "이미 재석 형과는 '틈만 나면'에서 함께 하고 있으니 다음에는 동엽 형님과 해보고 싶다"고 말했다. 이어 "형님을 야외로 모시고 여행 예능 같은 걸 해보고 싶다"고 덧붙였다. 이에 신동엽은 "유연석과 한다면 짓궂고 야한 프로그램을 하고 싶다"고 말해 다시 한 번 웃음을 자아냈다.
|
|
또 유연석은 군 복무 시절 "배우 활동에 대한 불안감도 있었다"고 밝히며 "운전병이었는데 제대 후 작품이 없으면 어쩌나 불안했다. 그래서 지게차와 트레일러 자격증을 따서 혹시 모를 상황에 대비하려 했다"고 계획형 'J' 면모를 자랑했다.
한편 유연석은 SBS 예능 '틈만 나면'에 이어 새 드라마 '신이랑 법률사무소'로 시청자들과 만날 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com