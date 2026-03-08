유연석, 극강 '엄친아'였다…"父 공학박사·母 화가·형은 수학강사→학창시절 전교회장도"(미우새)[SC리뷰]

기사입력 2026-03-08 23:25


유연석, 극강 '엄친아'였다…"父 공학박사·母 화가·형은 수학강사→학창시…

[스포츠조선 고재완 기자] 유연석이 '엄친아' 면모를 자랑했다.

지난 8일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 유연석이 스페셜 MC로 출연했다. 이날 서장훈은 "대표적인 엄친아다. 공학박사 아버지, 화가 어머니, 수학 강사 형이 있다"며 "유연석 씨도 전교 회장까지 했다더라"고 소개했다.

이에 유연석은 어린 시절을 떠올리며 "어릴 때는 기억나는 사춘기가 없다"면서 "40대가 되니까 '40춘기'처럼 어머니께 툴툴거리기도 한다"고 털어놨다.

그는 부모님과의 에피소드도 전했다. 유연석은 "어머니가 새벽에 전화를 하신다. 밤샘 촬영 중이라고 말씀드려도 끊지 않고 계속 이야기하신다"며 "'주방 TV가 안 나온다'고 하신다"고 말했다. 이를 들은 서장훈이 "아버님이 공학박사니까 고치실 수 있지 않냐"고 하자, 신동엽은 "공학박사는 전파사랑 다르다"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

유연석은 국민 MC 유재석과 신동엽의 차이점도 공개했다. 그는 "재석이 형은 야외에서도 만나는데 동엽이 형은 일어나서 만난 적이 없다"고 말해 웃음을 샀다.

이어 "'인생술집', '화신' 등 예능을 함께 했는데 항상 앉아 계셨다. 오늘도 앉아 계신다"고 덧붙였다. 이에 신동엽은 "나는 앉아 있는 걸 좋아한다. 의자도 바퀴 달린 걸 선호한다"고 너스레를 떨었고, 유연석은 "신발은 신고 계신다. 안 신고 있는 줄 알았다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

"새 예능 프로그램 파트너로 누구를 선택하겠느냐"는 질문에는 "제작비가 많으면 두 분이 같이 하면 안 되냐"고 농담한 뒤 "이미 재석 형과는 '틈만 나면'에서 함께 하고 있으니 다음에는 동엽 형님과 해보고 싶다"고 말했다. 이어 "형님을 야외로 모시고 여행 예능 같은 걸 해보고 싶다"고 덧붙였다. 이에 신동엽은 "유연석과 한다면 짓궂고 야한 프로그램을 하고 싶다"고 말해 다시 한 번 웃음을 자아냈다.


유연석, 극강 '엄친아'였다…"父 공학박사·母 화가·형은 수학강사→학창시…

유연석, 극강 '엄친아'였다…"父 공학박사·母 화가·형은 수학강사→학창시…
이날 방송에서는 유연석의 '오글 대사 장인' 면모도 공개됐다. 그는 드라마 '지금 거신 전화는'에서 강렬한 대사로 '섹시 미간'이라는 별명을 얻었다. 유연석은 "대본으로 받았을 때는 '이걸 내가 어떻게 할 수 있을까' 싶었다. 일상에서 쓰는 말이 아니라 당황스러웠다"고 털어놨다. 이어 스튜디오에서 "알려줘, 누나를 사랑하지 않을 수 있는 방법"이라는 대사를 직접 선보여 모벤져스를 설레게 했다.

또 유연석은 군 복무 시절 "배우 활동에 대한 불안감도 있었다"고 밝히며 "운전병이었는데 제대 후 작품이 없으면 어쩌나 불안했다. 그래서 지게차와 트레일러 자격증을 따서 혹시 모를 상황에 대비하려 했다"고 계획형 'J' 면모를 자랑했다.

한편 유연석은 SBS 예능 '틈만 나면'에 이어 새 드라마 '신이랑 법률사무소'로 시청자들과 만날 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

2.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

3.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

4.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

5.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

2.

유호정 "술 때문에 이재룡과 3주 별거도"…세 번째 음주운전에 과거 재조명

3.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

4.

'연매출 30억' 양준혁, 오션뷰 포항 집 공개 "전세...양식장과 10분 거리" ('사당귀')

5.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'천만다행' 한국, 조기 탈락 면했다!…3승 일본 조 1위 확정, 호주-대만과 조2위 경우의 수 남았다

2.

이제 한국 야구는 대만 아래인 게 현실인가...WBC 4연속 1R 탈락 대위기, 벼랑 끝에 몰렸다

3.

'21년 역사상 첫 굴욕' 하필 류현진 복귀전…"졌다, 우리가 져서 아쉬웠다"

4.

'또 1R 탈락 대위기' 한국, 대만에 10회 4대5 패…조 4위 추락, 김도영 혼자 다 할 수 없다[도쿄 리뷰]

5.

[속보]"'스마일 철녀' 김윤지 해냈다!" 바이애슬론 첫 금메달!!! 韓여성선수 동계패럴림픽 사상 첫'역사[밀라노-코르티나 패럴림픽 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.