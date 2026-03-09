[공식]블랙핑크 제니, 사생활 침해 법적 대응 예고 "선처·합의 없다"(전문)

|
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 허위 사실 유포와 악성 게시물에 강경 대응에 나섰다.
최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 소속 아티스트 제니에 대한 악의적인 비방, 근거 없는 추측성 게시물 등이 지속적으로 게시하여 허위 사실 유포에 의해 아티스트의 명예를 훼손하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다"고 밝혔다.
또한 소속사는 "아티스트의 명예와 권익, 초상권 및 기타 지식재산권을 침해하는 행위, 그리고 사생활을 침해하는 행위에 대하여 사안의 중대성에 따라 민·형사상 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 진행할 예정"이라며 "이 과정에서 어떠한 선처나 합의도 없을 것임을 분명히 안내드린다"고 강조했다.
한편 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 지난달 세 번째 미니앨범 '데드라인'(DEADLINE)을 발매했다.
|
안녕하세요.
오에이 엔터테인먼트입니다.
최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 소속 아티스트 제니(JENNIE)에 대한 악의적인 비방, 근거 없는 추측성 게시물 등을 게시하여 허위 사실 유포에 의해 아티스트의 명예를 훼손하는 사례가 지속적으로 발생하고 있습니다.
특히 사실과 전혀 다른 내용을 기반으로 한 허위 게시물을 유포하여 아티스트의 명예를 훼손하는 피해를 주는 사례와 함께, 아티스트의 개인적인 시간을 방해하거나 이동 경로를 따라다니는 등 사생활을 침해하는 행위 또한 늘어나고 있어 상황을 엄중하게 인지하고 있습니다.
이에 당사는 현재 SNS와 온라인 플랫폼 전반에 대한 지속적인 모니터링을 통해 관련 자료 수집을 진행하고 있으며, 아티스트의 명예 및 권익을 침해하는 행위에 대해 법률 자문을 바탕으로 법적 대응을 준비하고 있습니다.
아티스트의 명예와 권익, 초상권 및 기타 지식재산권을 침해하는 행위, 그리고 사생활을 침해하는 행위에 대하여 사안의 중대성에 따라 민·형사상 법적 조치를 포함한 강경한 대응을 진행할 예정이며, 이 과정에서 어떠한 선처나 합의도 없을 것임을 분명히 안내드립니다.
또한 팬 여러분께서 제보해 주시는 자료는 아티스트 보호를 위한 대응 과정에서 큰 도움이 되고 있습니다.
관련 사례를 발견하신 경우 아래 접수처를 통해 제보해 주시면 면밀히 검토하도록 하겠습니다.
접수처 : protect@oddatelier.net
제보 시 아래 내용을 함께 전달해 주시면 대응에 도움이 됩니다.
작성자 정보 (닉네임, ID 등)
게시 일자
게시물 URL
게시 내용 및 관련 캡처 이미지 또는 영상
당사는 앞으로도 지속적인 모니터링과 체계적인 대응을 통해 아티스트뿐만 아니라 아티스트를 사랑해 주시는 팬 여러분이 피해를 입지 않도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.