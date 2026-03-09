"흉기 없었다면…" 나나, '도둑제압사건' 고백 "母, 나 깰까봐 소리도 안질러→목졸린 것보고 맨몸으로 싸웠다"(짠한형)

나나는 9일 공개된 신동엽의 유튜브 채널 '짠한형'의 '우리 정도면 효자 효녀? NO! 미우새 주지훈 하지원 나나'라는 제목의 영상에 하지원, 주지훈과 함께 출연했다.
먼저 함께 출연한 이들과 ENA 새 드라마 '클라이맥스'에 대한 이야기를 나누던 나나는 최근 화제가 됐던 이른바 '도둑 제압 사건'에 대해 설명했다. 나나는 당시를 떠올리며 "엄마가 위험한 상황이다라는 직감 하나로 그냥 나간 것"이라고 말했다. 그는 "무술을 배운 적도 없고, 어떤 준비가 있었던 것도 아니었다"고 했다. "그냥 맨몸으로 간 거예요?"라는 질문에 그는 "저 진짜 아무 생각 없이, 어쨌든 엄마가 위험한 상황이다라는 그 직감 하나로 그냥 나간 거예요"라고 거듭 말했다.
그 과정은 단순한 해프닝이 아니었다. 나나는 그날을 떠올리며 "엄마는 거실에 계셨고 저는 방에서 자고 있었는데, 문도 잠겨 있고 거실과 좀 떨어져 있어서 소리가 안 들리는 구조였다"고 설명했다. 그런데도 "정말 축복처럼 엄마의 작은 소리가 제 귀에 들려서 잠을 깼다"며 "더 놀라운 건 어머니가 크게 소리조차 지르지 못했다는 점이었다. 내가 깰까 봐 소리를 못 지르신 거다. 딸이 나오면 다칠까 봐"라고 안타까워 했다.
이후 어머니가 전한 말은 더 아프게 남았다. 나나는 "엄마가 나중에 후회가 너무 되더래요. '진아야 문 잠가' 이 소리라도 한마디 할걸"이라고 전했다. 그 말을 들으며 나나는 "엄마의 그 순간 감정들이 다 느껴졌다"며 "우리는 진짜 서로를 그냥 평생 지키겠구나라고 마음먹었다"고 털어놨다.
평소에도 모녀 사이는 각별했다. 나나는 "엄마랑 저는 비밀이 없거든요"라고 말했다. 그는 "친구 같은 관계를 넘어 삶의 중심에 있는 존재"라며 "제 목숨보다도 더 소중한 존재"라고설명했다. 또 "원래도 돈독했지만 한 번 더 특별하게 느끼게 됐다"고 했다.
이날 나나는 아이돌 활동 시절도 고백했다.오렌지캬라멜 활동을 떠올리며 "저는 좀 힘들었다"고 말했다. 이어 "성격이랑 조금 완전 달라 가지고 엄청 노력해서 텐션을 끌어올려 가지고 그때 활동을 했었다"면서도 "하다 보니까 성격이 조금 좋아지는 부분들, 더 밝아지는 부분들이 있었다. 사람들이 좋아하는 모습을 보면 이게 맞는 거 아닌가 그렇게 되더라"고 말했다.
이어 "지금 와서는 너무 잘했다는 생각이 든다"고 돌아봤다.
타투 이야기도 솔직했다. 나나는 과거 타투를 했던 이유에 대해 "힘들 때 했었다"며 "그때도 어렸을 때니까 사실 이해를 못 하는데, 그거 할 때가 그나마 뭔가 마음을 다잡고 이 생각을 안 하게 되는 그런 게 있었다"고 했다. 감정을 다른 방식으로 해소하지 못하던 시절, 타투에 집중하는 시간이 일종의 버팀목이 됐다는 의미다.
"지금은 대부분 지웠다"고 말한 그는 "요즘 기술이 너무 좋아서 거의 완벽하게 다 지워진다. 흉도 안 남고 되게 깨끗하게 지워진다"고 설명하며 "다만 하나는 남겨뒀다. 엄마 태어난 해는 지금 하나 남겨 놓고 있다"고 말했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com