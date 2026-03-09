'15억 전세사기' 양치승, 직장인 된後 "첫 월급 탔다" 꿋꿋…고마운 지인들에게 고기파티 '한 턱'(막튜브)

|
[스포츠조선 고재완 기자] 헬스트레이너 이자 방송인 양치승이 "첫 월급을 탔다"며 지인들에게 한턱냈다.
이날 양치승은 지인들이 도착하자 반갑게 맞았다. 그는 "오늘은 제가 첫 월급을 받아서 체육관 그만두고 여러분들을 진짜 오랜만에 모셨다"며 "원래 저기서 먹으려고 하다가 못하고 바로 앞에 삼겹살집이 있더라. 그래서 여기 모시게 된 것"이라고 했다. 또 "새해 복 많이 받으시고 식사 맛있게 하십시오"라고 인사했다.
지인들은 양치승의 근황도 전했다. 한 지인은 "열심히 영화 제작 준비하면서 양 관장님 생각하면서 늘 잘 지내고 있었다"고 했고, 또 다른 지인은 "관장님의 길을 그대로 이어받아 체육관을 열심히 하고 있다"고 말했다. 양치승은 "좋습니다"라고 화답했다.
양치승이 "이분 대단한 분이다. 박명수의 '바다의 왕자'와 이루의 '흰 눈'을 작곡하신 분이다"라고 치켜세우자 이주호 작곡가는 "그 곡들도 다 버리는 곡이었다"고 농담했다. 이어 "'건축물대장' 노래 괜찮지 않나, '기부채납'도 괜찮다"며 농담을 주고받았다. 양치승은 "올해 농사는 관장님한테 걸었다. '기부체납'보다는 '건축물대장'이 나은 것 같다"는 이주호 작곡가의 말에 "좋습니다. 알겠습니다"라고 화이팅 넘치게 답했다.
한편 양치승은 각종 방송과 유튜브 채널에 출연해 "15억 전세사기 피해를 당해 헬스장을 폐업하게 됐다"고 밝힌 바 있다. 그는 이후 "아파트 내 커뮤니티 시설 헬스장, 수영장을 전체적으로 관리하는 역할로 취업했다"며 "정리할 건 많이 정리했고 새로운 것들을 시작하면서 도전할 것도 많았고 지금은 회사를 다니면서 회사의 규모를 더 키우기 위해 노력 중"이라고 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com