'15억 전세사기' 양치승, 직장인 된後 "첫 월급 탔다" 꿋꿋…고마운 지인들에게 고기파티 '한 턱'(막튜브)

기사입력 2026-03-10 06:00


[스포츠조선 고재완 기자] 헬스트레이너 이자 방송인 양치승이 "첫 월급을 탔다"며 지인들에게 한턱냈다.

양치승은 지난 8일 자신의 유튜브 채널 '양치승의 막튜브'에 '첫 월급 탔습니다'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 양치승이 한강 인근에서 오랜만에 지인들을 만나 식사 자리를 마련한 모습이 담겼다.

양치승은 "오늘 그 여기 온 게 첫 월급 가지고 사람들 부른 거거든"이라며 "원래는 배에서 먹으려고 했는데 오늘 파티 대관이 돼 있어서 여기서는 힘들다고 하더라"고 설명했다. 이어 "첫 월급 탔으니까 쏴야지. 오랜만에 만났는데"라고 말했다.

이날 양치승은 지인들이 도착하자 반갑게 맞았다. 그는 "오늘은 제가 첫 월급을 받아서 체육관 그만두고 여러분들을 진짜 오랜만에 모셨다"며 "원래 저기서 먹으려고 하다가 못하고 바로 앞에 삼겹살집이 있더라. 그래서 여기 모시게 된 것"이라고 했다. 또 "새해 복 많이 받으시고 식사 맛있게 하십시오"라고 인사했다.

지인들은 양치승의 근황도 전했다. 한 지인은 "열심히 영화 제작 준비하면서 양 관장님 생각하면서 늘 잘 지내고 있었다"고 했고, 또 다른 지인은 "관장님의 길을 그대로 이어받아 체육관을 열심히 하고 있다"고 말했다. 양치승은 "좋습니다"라고 화답했다.

식사 자리에서는 자연스럽게 월급 이야기도 나왔다. 한 지인이 "양 선생님 첫 월급 얼마 받았어요?"라고 묻자 양치승은 웃음을 터뜨렸다. 이어 고기상을 가리키며 "이것도 생각보다 많이 나오더라고. 다 털린 거야"라고 답했다. 또 다른 지인이 "연봉 인상을 위하여 다음엔 월급이 올라서 소고기로 가자"고 하자 양치승은 웃기도 했다.


양치승은 가수 활동 욕심도 드러냈다. 자리에 참석한 이주호 작곡가에게 "제 곡은 어떻게 됐어요?"라고 물었고 이주호 작곡가는 "곡을 드리면 별로라고 하시니까"라고 말했다. 이에 양치승은 "버리는 곡들만 주시니까"라고 농담했고 이주호 작곡가도 "사실 관장님 수준에는 버리는 곡을 드리는게 맞다"고 눙쳤다.

양치승이 "이분 대단한 분이다. 박명수의 '바다의 왕자'와 이루의 '흰 눈'을 작곡하신 분이다"라고 치켜세우자 이주호 작곡가는 "그 곡들도 다 버리는 곡이었다"고 농담했다. 이어 "'건축물대장' 노래 괜찮지 않나, '기부채납'도 괜찮다"며 농담을 주고받았다. 양치승은 "올해 농사는 관장님한테 걸었다. '기부체납'보다는 '건축물대장'이 나은 것 같다"는 이주호 작곡가의 말에 "좋습니다. 알겠습니다"라고 화이팅 넘치게 답했다.

한편 양치승은 각종 방송과 유튜브 채널에 출연해 "15억 전세사기 피해를 당해 헬스장을 폐업하게 됐다"고 밝힌 바 있다. 그는 이후 "아파트 내 커뮤니티 시설 헬스장, 수영장을 전체적으로 관리하는 역할로 취업했다"며 "정리할 건 많이 정리했고 새로운 것들을 시작하면서 도전할 것도 많았고 지금은 회사를 다니면서 회사의 규모를 더 키우기 위해 노력 중"이라고 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

