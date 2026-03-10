옥주현, 5개월 다이어트 성공 "옷 사이즈 2번 줄여, '핑클' 때 옷 아직도 입는다"

기사입력 2026-03-10 06:23


옥주현, 5개월 다이어트 성공 "옷 사이즈 2번 줄여, '핑클' 때 옷 …

[스포츠조선 김소희 기자]그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 다이어트 비법을 전했다.

최근 유튜브 채널 '눙주현'에는 '이 언니는 다이어트도 그냥 안 함… 자기관리 끝판왕 옥주현의 다이어트 루틴'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

옥주현은 "요새 '도대체 뭘 먹고 요즘 더 날씬해졌냐'라는 질문을 많이 받는다"면서 "저는 직업 특성상 사계절 상관없이 관리를 해야 한다. 특히 지금 공연 중인 작품에서는 배가 나오면 입을 수 없는 옷을 입기 때문에 더욱 신경 써서 관리하고 있다"고 밝혔다.

그는 "다이어트라는 게 뭐냐. 안 먹고 덜 먹는 게 아니다"라며 "관리는 불편한 게 아니다. 더 스트레스 안 받을 수 있는 길이자 더 기분좋게 일할 수 있는 것"이라고 정의했다.

특히 "주입을 시키는 거다. 나를 속여야 한다"며 "나이가 들 수록 어릴 때 하던 극단적인 다이어트는 절대 하면 안 된다. 그러면 폭싹 늙는다"라고 경고했다.

옥주현은 "핑클 때 '급찐급빠'부터 녹차, 고구마 다이어트 많이 해봤다. 근데 그건 정말 건강을 해친다"며 "목표 몸무게에 도달했을 때 '자 그동안 못먹었던 걸 먹어볼까'하게 된다"며 요요 방지에 대한 중요성도 강조했다.

또한 "평소에 관리하는 게 힘들지 않다는 모드로 살아가야 한다"며 일상 속에서 자연스럽게 건강을 유지하는 습관을 소개했다.


옥주현, 5개월 다이어트 성공 "옷 사이즈 2번 줄여, '핑클' 때 옷 …
그는 다이어트 비결로 유산균과 영양 보조제를 꼽았다. 그는 공복에 영양제를 섭취한 뒤 과일과 함께 유산균을 챙겨먹는다고. 실제로 5개월 동안 해당 루틴을 이어온 그는 "옷 핏이 좋아졌고, 허리 사이즈도 두 번 정도 줄었다"고 밝혔다.


옥주현은 몸무게를 평소 재지 않는다고도 밝혔다. 그는 "키가 173cm인데, 옷을 입을 때 안다"며 "핑클 때 입던 옷 아직도 입는다"고 밝혀 감탄을 자아냈다.

마지막으로 그는 생활 속 자세 관리의 중요성을 강조했다. 옥주현은 "생활에서 습관을 잡아야 한다. 계단 2~3층 정도는 걸어가고, 걸을 때 쾅쾅 걷는 게 아니라, 계단을 오를 때 앞꿈치로 힙업하며 걷는다"고 꿀팁을 공개했다. 이어 "저는 가만히 있는 걸 못한다. 집에 의자가 많아도 앉아 있는 시간이 많지 않다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

[속보] '이럴수가' 김혜성 눈물, 손가락 부상 때문…"노시환-신민재 나간다"

5.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.