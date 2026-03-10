박미선, 유방암 투병 중 맞은 생일에 울컥 "앞으로 얼마나 더 케이크를 불지"

기사입력 2026-03-10 08:39


박미선, 유방암 투병 중 맞은 생일에 울컥 "앞으로 얼마나 더 케이크를 …

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박미선이 유방암 투병 중 생일을 맞았다.

박미선은 10일 "생일은 그냥 해마다 오는 날이거니 했다. 근데 아프고 난 이후론 생일 초를 다시 불 수 있고 주변 분들의 축하를 받고..이 모든 게 감사한 마음이 든다"며 장문의 글을 게재했다.

박미선은 "세상에 당연한 건 하나도 없다는 믿음으로 오늘 생일을 건강하게 보내게 해 주심에 감사기도를 드렸다"며 "작년보다 건강하게 생일을 보내게 해 주심도 감사하고..앞으로 얼마나 더 많은 케이크를 불 수 있을지 모르겠지만 그저 하루하루 주어진 날들에 감사하며 살아가려고 한다"고 밝혔다.

함께 공개된 사진 속에는 생일 케이크 앞에서 환하게 웃고 있는 박미선의 모습이 담겼다. 장식 하나 없는 분홍색 대형 케이크에 분홍색 초 하나를 꽂은 박미선은 행복한 표정으로 생일 초를 바라보고 있다. 유방암을 투병 중인 박미선은 지난해보다 훨씬 건강한 모습으로 생일을 맞아 많은 이들도 안심시켰다.

한편, 개그우먼 박미선은 지난해 유방암 투병으로 10개월 간 방송 활동을 쉬었다. 지난해 11월 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'을 통해 10개월 만에 방송에 출연한 박미선은 이후 자신의 유튜브를 통해 항암 치료 과정을 공개하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

