[공식]AOMG, 첫 걸그룹 내놓는다…5인조 키비츠 4월 데뷔

[스포츠조선 정빛 기자] AOMG 최초의 걸크루가 키비츠(Keyveatz)라는 이름으로 오는 4월 말 정식 데뷔한다.
10일 글로벌 레이블 AOMG는 "자사의 첫 걸크루가 팀명 키비츠(Keyveatz)와 5인조 멤버 구성을 확정했다. 키비츠는 4월 말 데뷔를 목표로 현재 막바지 준비에 박차를 가하고 있다. 많은 기대와 관심을 부탁드린다"라고 밝혔다.
키비츠는 AOMG가 창사 이래 처음 선보이는 걸크루이자 AOMG 2.0 리브랜딩 'Make It New(메이크 잇 뉴)' 프로젝트의 차기 주자로 기대를 모으고 있다. 출중한 역량과 트렌디한 개성은 물론, 키비츠만의 확고한 Artistry(아티스트리)와 팀 정체성을 구축해갈 예정이다.
앞서 '2025 AOMG 글로벌 크루 오디션' 캐스팅 필름을 통해 멤버 3인의 얼굴이 공개되며 키비츠의 브랜드 스타일이 베일을 벗었다. 이름을 포함한 모든 정보가 아직 알려지지 않은 3인의 멤버들은 매력적인 비주얼과 힙한 분위기만으로 K팝 및 힙합 팬들의 이목을 사로잡았다. 실제로 캐스팅 필름 영상은 약 일주일 만에 공식 SNS 채널 합산 조회 수 700만 뷰를 돌파했다.
일찌감치 캐스팅 필름을 통해 화제성을 입증한 멤버 3인에 뉴페이스 2인이 새롭게 합류한 키비츠의 5인조 멤버 구성이 기대감을 더한다.
또 키비츠라는 유니크한 팀명에는 어떤 의미가 담겼을지, 이를 어떤 음악과 퍼포먼스로 풀어낼지 궁금증이 커지고 있다.
키비츠는 4월 말 정식 데뷔 준비와 더불어 AOMG 공식 SNS를 통해 꾸준히 다채로운 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.