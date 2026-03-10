[공식]데이식스 원필, 4년 만에 경사 터졌다…드디어 솔로 컴백
|
|
|사진 제공=JYP엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] DAY6(데이식스) 원필이 올봄 첫 미니 앨범 'Unpiltered'(언필터드)를 발매하고 약 4년 만에 솔로로 전격 컴백한다.
JYP엔터테인먼트는 3월 9일 오후 DAY6 공식 SNS 채널에 원필의 새 솔로 앨범 소식을 알리는 사운드 필름 포스터를 게재했다. 이에 따르면 원필은 오는 30일 오후 6시 감수성을 집약한 첫 번째 미니 앨범 'Unpiltered'를 선보인다.
공개된 티저 콘텐츠는 원필의 몽환적인 분위기가 돋보여 보는 이들의 시선을 모았다. 원필이 유리창 가득 머금은 물기를 쓸어내리자 흘러내리는 물방울로 감정선을 전했다면 호소력 짙은 목소리는 "텅 빈 숨만 쉬고 있잖아 I'm not alright, oh god 날 구해 줘"를 노래해 신곡을 향한 호기심을 키웠다.
원필은 2015년 9월 DAY6로 데뷔해 꾸준히 곡작업에 참여하는 것은 물론 연주 및 보컬 실력으로 감성 싱어송라이터 입지를 확고히 했다. 본연의 섬세한 표현법으로 공감대를 형성해온 원필이 2022년 2월 첫 솔로 앨범 'Pilmography'(필모그래피)에 이어 약 4년 만의 신작을 통해 선사할 음악과 메시지에 관심이 집중된다.
원필의 미니 1집 'Unpiltered'는 3월 30일 오후 6시에 정식 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.