데뷔 30년차' 박신양, 시상식 보이콧 인정 "일부러 불참…너무 길고 재미 없다"

기사입력 2026-03-10 09:41


데뷔 30년차' 박신양, 시상식 보이콧 인정 "일부러 불참…너무 길고 재…

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박신양이 시상식에 가지 않는 이유에 대해 솔직하게 밝혔다.

10일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 화요초대석에는 화가로 변신한 박신양이 출연했다

이날 박신양은 '시상식에 일부러 안간다'는 소문에 대해 솔직하게 밝혔다. 그는 "(시상식에) 갔더니 너무 길고, 재미도 없는거 계속 앉아 있으라고 하더라"면서 "빨리 집에 가서 그림 그렸으면 좋겠다고 생각했다"고 말해 눈길을 끌었다.

이어 "그래서 가급적 잘 안 나타난다"는 박신양은 "하지만 북토크 같은 거 가면 아주 즐겁게 잘 한다"고 덧붙였다.

그런가 하면, 화가로 변신한 박신양은 3월 6일부터 5월 10일까지 세종문화회관 미술관 1, 2관에서 연극적 전시 '제 4의 벽'을 개최한다.

이날 박신양은 연극 개념의 전시회를 시작한 이유에 대해 "우리가 보통 전시를 갈때 부담스럽다, 공부하고 가야될 것 같다는 부담감과 긴장감이 있다. 우리가 영화보듯이, 연극보듯이 쉽고 재밌게 갈 수 있지 않을까 생각했고, 아무 생각없이 즐기고, 있는대로 느끼셨으면 하는 바람에 이렇게 했다"라고 말했다.

이어 "그림을 안 팔고 있다"는 그는 "가지시면 다른 분들이 못보잖아요. 제가 연기를 했을땐 많은 분들이 보고 느끼는 작용이 일어났는데, 그림도 누군가가 보고 느끼는데까지가 1차적 완성이라고 생각하고 있다. 그래서 이런 노력을 하고 있다"고 설명했다.

한편 박신양은 1996년 영화 '유리'로 데뷔했다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

4.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.