고준희, 이름 새겨진 '명품 H사' 에코백 선물 받았다..."VIP만 받을 수 있어"

지난 9일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "에르메스백부터 강남 싹쓸이템까지 역대급 보부상 고준희의 왓츠인마이백"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 고준희는 "내가 보부상이다. 진짜 많이 가지고 다니는 가방을 소개하려고 한다"라면서 데일리 백을 공개했다.
먼저 고준희는 백팩에 이어 작은 가방 3개를 공개, "항상 이렇게 들고 다닌다. 그래서 목 디스크가 안 낫고 있지 않나"라며 웃었다. 그는 "나는 이고 지고 다니는 병이 있다. 잠깐 집에서 나간다는 게 불안한 건가. 근데 결국 아무것도 안 쓰고 그냥 올 때가 대부분"이라면서 "그래서 내가 배낭을 메고 다닌다. 한쪽으로 가방 메면 어깨가 삐뚤어진다"라고 했다. 그러면서 고준희는 "명품 C사 언니들도 왜 자기 브랜드에서 구입한 가방 어디 갔냐고 하는데, 그 가방들은 옛날에 쌩쌩할 때 들고 다녔다"라고 해 웃음을 안겼다.
이어 고준희는 '고준희'라고 적힌 가방을 꺼냈다. 그는 "명품 H사 선물해 준 에코백이다. 긴자점에서 VIP인 사람이거나 아니면 가방을 구매하면 에코백을 만들어서 선물로 주는 거다"라고 해 눈길을 끌었다.
이에 제작진은 "VIP냐"라고 물었고, 고준희는 "나도 VIP이고 싶은데, 셀러랑 친한 셰프가 친구다"라면서 VIP 친구 덕에 에코백을 선물 받았다라고 밝혔다.