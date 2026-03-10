‘40kg→사망선고’ 유열, 이식 성공 후 “기증자 폐로 노래할 것”

기사입력 2026-03-10 09:53


‘40kg→사망선고’ 유열, 이식 성공 후 “기증자 폐로 노래할 것”

‘40kg→사망선고’ 유열, 이식 성공 후 “기증자 폐로 노래할 것”
보건복지부 국립장기조직혈액관리원·한국장기조직기증원

[스포츠조선 박아람 기자] 뇌사자로부터 폐를 이식받아 새 삶을 얻은 가수 유열이 생명나눔 홍보에 나선다.

보건복지부 국립장기조직혈액관리원과 한국장기조직기증원은 폐 이식 수술을 받고 건강을 회복한 유열을 '생명나눔 공동 홍보대사'로 위촉했다고 9일 밝혔다.

1986년 데뷔한 유열은 '지금 그대로의 모습으로', '이별 이후' 등 다수의 히트곡으로 사랑받은 발라드 가수다. 그는 2017년 폐 조직이 점차 굳어지는 희귀질환인 폐섬유증 진단을 받은 뒤 약 7년간 투병 생활을 이어왔다.

투병 과정에서 폐렴까지 겹치며 건강 상태는 크게 악화됐고 체중이 40kg까지 줄어드는 등 생명이 위급한 상황에 이르기도 했다. 유열은 지난 1일 방송에서 "병원에서 연명 치료 여부를 가족과 상의하라는 말까지 들었다"고 털어놓기도 했다.

이후 그는 2024년 폐 이식을 위해 서울대학교병원을 찾았다. 수술이 두 차례나 직전에서 취소되는 우여곡절을 겪었지만, 같은 해 7월 뇌사 장기기증자로부터 폐를 기증받아 이식 수술에 성공하며 새 삶을 얻게 됐다.

수술 후 약 1년 6개월이 지난 현재 유열은 건강을 크게 회복한 상태다. 그는 장기 이식 수혜자로서 생명나눔의 가치를 직접 경험한 만큼 장기기증 인식 제고와 활성화에 기여하고자 홍보대사 제안을 받아들였다.

유열은 "다시 삶을 살 수 있게 된 것에 감사하며 기증자와 유가족, 의료진의 생명나눔 실천 덕분에 이렇게 맑은 공기를 마실 수 있게 됐다"며 "제 몸속에서 숨 쉬는 기증자의 폐로 많은 분들에게 생명나눔이 얼마나 소중하고 중요한 일인지 널리 알리겠다"고 밝혔다.

그는 앞으로 생명나눔 관련 행사와 생명나눔 주간 기념식, 홍보 포스터 및 영상 제작 등 다양한 인식 개선 활동에 참여할 예정이다.


한편 유열은 2026년 방송된 불후의 명곡에 출연해 투병 당시 상황을 직접 털어놓은 바 있다.

당시 유열은 "9년 전부터 폐섬유증이 진행되다가 재작년 5월 독감으로 입원했는데, 그 길로 병원에 계속 입원해 6개월 정도 중환자실에 있었다"며 "나중에는 생명이 위중한 지경까지 갔다"고 당시를 떠올렸다.

이어 그는 "재작년 7월 말 폐 이식 수술을 받았다"며 "정말 감사하게도 회복 상태가 좋아 병원에서도 많이 놀라고 있다. 스스로도 기적을 경험했다고 생각한다"고 말했다.

또 "그동안 정말 많은 분들의 응원과 기도를 받았다"며 "무엇보다 폐를 기증해주신 분과 가족에게 어떤 말로도 감사함을 다 표현할 수 없다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

4.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.